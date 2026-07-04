Un incendio se desató en el puente de Brooklyn en Nueva York durante el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio , propagando las llamas y generando una columna de humo antes de que los bomberos lograran extinguir el fuego. No se reportaron heridos.

Dos camiones de bomberos fueron utilizados para extinguir el incendio, según informó el departamento de bomberos de la ciudad. Se pudo ver a los bomberos sofocando las llamas poco antes de las 10 de la noche en el puente, que había permanecido cerrado al tráfico durante el espectáculo.

Un portavoz del departamento dijo que este tipo de incendios no son inesperados y que son la razón por la que las autoridades mantienen a la multitud a distancia durante los fuegos artificiales.

Lee también Independencia de Estados Unidos: Entre fuegos artificiales, calor y política, el país celebra su 250 aniversario

El evento se adelantó debido a la amenaza de mal tiempo, que provocó la cancelación y el aplazamiento de otras celebraciones en la costa este. Esto incluye Washington, donde la tormenta obligó a evacuar a los asistentes al National Mall.

Fire on the Brooklyn Bridge during the fireworks display. pic.twitter.com/HqG8US81Ke — Lenore Riegel (@lenoreriegel) July 5, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

gs