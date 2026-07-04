El 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos choca con un país sumido en la polarización política y una ola de calor que azota a millones de personas en varios estados, mientras las celebraciones dan comienzo en todo el país este sábado.

La firma de la Declaración de Independencia, una de las expresiones más célebres de las aspiraciones democráticas en la historia, se conmemora de diversas maneras. El presidente Donald Trump, quien desempeñará un papel central en las festividades, tiene previsto hablar en el National Mall de Washington antes de lo que se anuncia como un espectáculo de fuegos artificiales de proporciones históricas que iluminará la capital del país.

El viernes, el presidente estuvo en Dakota del Sur, en el Monte Rushmore, donde pronunció un sombrío discurso sobre la amenaza del comunismo en Estados Unidos, con las esculpidas figuras de cuatro de sus predecesores más prominentes como telón de fondo.

En otros lugares, se prevé el lanzamiento de fuegos artificiales el sábado sobre Navy Pier en Chicago y contra el horizonte de la ciudad de Nueva York, que también celebró la tradicional caída de la bola a medianoche para dar la bienvenida a la festividad con la misma pompa que la Nochevieja.

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Bristol, Rhode Island, se describe a sí misma como la cuna de las celebraciones del Día de la Independencia más antiguas del país, que datan de 1785. En Los Ángeles, Queen Latifah ofrecerá un concierto con actuaciones de The Smashing Pumpkins y Chris Stapleton.Chaka Khanfigura como invitada especial.

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La expectación por esta importante festividad se ha ido gestando durante gran parte del año, brindando a los estadounidenses la oportunidad de reflexionar sobre su compleja historia como antiguos colonizadores de un imperio que se convirtió en una superpotencia. Las celebraciones, que llevaban meses preparándose, tuvieron que modificarse o cancelarse por completo debido al intenso calor que azotaba gran parte de la costa este, alcanzando y, en muchos casos, superando los 38 grados Celsius.

Calor marca la pauta del gran fin de semana en muchos lugares

En Washington, la Gran Feria Estatal Americana permaneció cerrada durante varias horas el viernes por la tarde debido a la intensa ola de calor. El desfile del Día de la Independencia de la ciudad, programado para el sábado, fue cancelado.

Para disgusto de muchos en la costa este, el clima fue francamente agradable en el otro extremo del país. El noroeste del Pacífico disfrutó de temperaturas de alrededor de 15 grados Celsius el viernes, con algunas lluvias ligeras.

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En Issaquah, un suburbio de Seattle, Megan Kurowski, de 31 años, llevó a sus dos perros al parque canino para que hicieran ejercicio antes de ir a trabajar. Kurowski comentó que se sentía optimista con respecto al 250 aniversario de Estados Unidos y que estaba planeando alquilar una tabla de remo para ver los fuegos artificiales.

“Por lo que parece, todo el mundo está muy entusiasmado con la celebración de los 250 años”, dijo.

Otras actividades de ocio estadounidenses coinciden con las vacaciones.

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Más de una docena de partidos de las Grandes Ligas de Béisbol están programados para el sábado. La Copa Mundial, que se celebra en Estados Unidos por primera vez en 32 años, tendrá partidos en Houston y Philadelphia el sábado, tras la emocionante victoria en tiempo extra de Argentina sobre Cabo Verde el viernes en las afueras de Miami. Los fanáticos de la cultura pop podrán disfrutar de la boda de Taylor Swift con el futbolista Travis Kelce el viernes en el Madison Square Garden de Nueva York. Y Madonna lanzó su decimoquinto álbum de estudio, una colección de temas de música dance.

Una nación inquieta se prepara para celebrar

Las celebraciones se desarrollan en el contexto de una profunda división que se ha ido ampliando durante años, visible en todo, desde la expresión política hasta las normas culturales, pasando por cuestiones ancestrales sobre raza, clase e inmigración.

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El viernes, en el Monte Rushmore, Trump habló del comunismo como una "amenaza mortal para la libertad estadounidense".

“Es la mayor amenaza para nuestro país, incluso mayor que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S”, dijo el presidente republicano.

Sin mencionar directamente a Trump, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata que también es socialista democrático y que recientemente apoyó a varios candidatos al Congreso que resultaron electos en sus primarias, pareció hacer referencia a Trump durante un discurso el viernes.

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“Esos ideales sobre los que se construyó nuestra nación son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier régimen autoritario, pero solo si luchamos por ellos”, dijo.

Para el expresidente demócrata Bill Clinton, este aniversario llega en un momento de “cuestionamientos renovados sobre el futuro de Estados Unidos y su papel en el mundo, así como de graves amenazas a nuestras propias instituciones y a nuestra democracia”. Si bien criticó a “quienes están al mando”, afirmó en un comunicado que “aún no hay nada malo en Estados Unidos que no pueda solucionarse con lo bueno que tiene”.

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Antes de las fiestas, el mecánico automotriz Joe Fuqua-Bejarano, de Topeka, Kansas, analizó qué es lo que nos hace extraordinarios como pueblo. En su opinión, no se trata de la política, sino de la resiliencia.

“Todos tenemos que encontrar la unidad en algún punto, ya sea a través de la risa o la perseverancia, y mantener la calma”, dijo desde el puesto de fuegos artificiales donde está teniendo un negocio próspero como actividad secundaria.

Jerry Chin, de Newcastle, Washington, dijo que no sabía que Estados Unidos celebraba su 250 aniversario y que planeaba pasar desapercibido durante la festividad. Él y su esposa generalmente evitan los fuegos artificiales y prefieren quedarse en casa con sus perros asustadizos para mantenerlos tranquilos.

“Estados Unidos es un gran lugar”, dijo, “pero existen algunas preocupaciones”.

Líderes de la UE destacan la "amistad duradera" con EU

Mientras, los líderes de la Unión Europea (UE) destacaron este sábado la "amistad duradera" entre el bloque comunitario y Estados Unidos al celebrar el 250 aniversario de la independencia de la nación norteamericana.

"Hoy nos unimos a nuestros amigos estadounidenses para celebrar los 250 años de independencia (...) La Estatua de la Libertad sigue siendo el símbolo perdurable de esa amistad duradera. Por eso, esta noche, los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de un mensaje en redes sociales.

La mandataria europea insistió en que "durante 250 años, nuestra asociación transatlántica se ha forjado en torno a nuestros valores compartidos y nuestros lazos familiares. Y, en ocasiones, se ha visto reforzada por la inmensa valentía y las vidas perdidas en defensa de la libertad".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también celebró "no sólo la extraordinaria trayectoria de Estados Unidos, sino también la amistad duradera, el patrimonio compartido y los valores comunes que han unido a nuestros pueblos y han fortalecido nuestra asociación transatlántica a lo largo de las décadas".

El portugués expresó su deseo de "seguir profundizando en nuestro vínculo duradero y trabajando juntos por la paz, la prosperidad y el bienestar de todos los estadounidenses y europeos a ambos lados del Atlántico".

Finalmente, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, publicó un video de su participación en la celebración del aniversario de EU en Bruselas el pasado domingo, al que añadió un mensaje en el que instó a brindar "por los próximos 250 años".

El embajador de EU en Bélgica, Bill White, organizó el pasado domingo una fiesta en el parque del Cincuentenario, en Bruselas, para celebrar por adelantado el día de la independencia.

Al evento, que causó controversia por, entre otras cosas, la privatización de un espacio verde público en plena ola de calor, acudieron unos 5 mil asistentes de alto nivel - entre los cuales no se encontraban Von der Leyen y Costa.