Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) determinó la separación definitiva de sus funciones al docente de la Secundaria General No. 20 Centeotl, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, por realizar actos eróticos con alumnos de tercer grado.

El profesor fue grabado en julio pasado cuando presuntamente bailaba y simulaba actos sexuales con sus alumnos adolescentes.

En un video se observa que el maestro sienta a un alumno en una silla y se sube sobre él con las piernas abiertas.

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Padres de familia y representantes de la comunidad escolar desaprobaron el actuar del maestro y exigieron una investigación.

La SEG informó a través de la Delegación Regional VII, que derivado de la difusión de videos en redes sociales en los que se observan conductas inapropiadas por parte de un docente, éste fue cesado.

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“Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, se determinó su separación definitiva de las funciones docentes, por lo que a partir de este 18 de agosto de 2026, dejó de formar parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato”.

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Señaló que la autoridad educativa no tolerará ninguna conducta que pueda poner en riesgo la integridad, seguridad o bienestar de niñas, niños y adolescentes.

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“Ante cualquier situación de esta naturaleza, se actuará con firmeza, responsabilidad y estricto apego a la legalidad, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y la adolescencia”, advirtió.

La SEG anunció que brindará acompañamiento y atención psicológica a las y los integrantes de la comunidad educativa que lo requieran, y dará seguimiento a las acciones necesarias para garantizar un entorno escolar seguro y respetuoso.

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cdm