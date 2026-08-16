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Pueblo Nuevo, Guanajuato. - Tres hombres fueron asesinados y otro más herido, por un comando armado que llegó a la calle principal de la colonia 13 de Julio, en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato.
Las víctimas convivían en el exterior de un negocio de venta de cerveza ubicado en la calle principal, en donde se estacionó una camioneta con un grupo armado a bordo.
Los agresores bajaron del vehículo y en segundos rafaguearon a las personas que se encontraban afuera del depósito de cerveza.
Tras cometer el ataque los homicidas abordaron el vehículo y huyeron, mientras pobladores reportaban el crimen al Sistema de Emergencias 911.
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El multihomicidio ocurrió alrededor de las 10 de la noche de este sábado 15 de agosto de 2026, aunque las corporaciones de Seguridad locales y la Guardia Nacional realizaron operativos hasta la madrugada de hoy en colonias aledañas y carreteras cercanas.
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Tras la presencia de una célula de investigadores en la escena del crimen, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato integra una carpeta de investigación con motivo de la agresión armada en la que tres hombres fueron privados de la vida y otro resultó lesionado.
Uno falleció en el sitio del ataque y dos en un hospital cuando recibían atención médica.
“Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios acudió al lugar señalado, donde localizaron fallecido a Luis Manuel "N".
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Los peritos recopilaron además diversos casquillos percutidos y realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de los indicios para su análisis en los laboratorios forenses.
La FGE detalló en un comunicado que, como parte de las diligencias, los agentes investigadores se trasladaron a distintos centros médicos para recabar información sobre las personas que habían resultado lesionadas, mismas que fueron identificadas como Jonathan “N” y Hugo Arturo “N”; quienes posteriormente fallecieron a consecuencia de la gravedad de las heridas.
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La fiscalía informó que continúa con el análisis de los indicios balísticos, las entrevistas, los dictámenes periciales y otros actos de investigación que le permitan esclarecer los hechos y llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables.
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dmrr
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