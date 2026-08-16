Morelia, Michoacán.- Jorge Luis Torres Villalón, El Marino, homicida intelectual de un menor de edad en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue asesinado a tiros la noche de ayer al interior del Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 1, donde se encontraba recluido desde el mes de enero de este año.

Además del homicidio, El Marino era investigado por los delitos de delincuencia organizada y su autoría en otros hechos de violencia en la entidad.

Los informes indican que durante la noche de este sábado, Jorge Luis Villalón, se encontraba adentro de su celda, cuando fue muerto a balazos, por otra persona que todavía no ha sido identificada.

Lee también Muere hijo de Jean Succar Kuri en accidente en Cancún; FGE investiga un presunto homicidio culposo

En el lugar, las autoridades encontraron un arma calibre .25 y cuatro cartuchos percutidos.

La Fiscalía de Michoacán, confirmó la muerte del recluso e inició las investigaciones del caso.

[Publicidad]

¿Quién era Jorge Luis Torres Villalón, El Marino?

Jorge Luis Villalón Torres, El Marino, estaba acusado de ordenar el homicidio de Alexander, un estudiante de bachillerato, muerto a tiros, el 5 de junio del año 2023, en La ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Ese día, la víctima y su mamá, se encontraban afuera de su casa, a bordo de una camioneta, cuando fue herido por disparo de arma de fuego, durante un ataque armado.

Lee también Secretaria de Turismo de Campeche rompe en llanto durante comparecencia; admite no tener experiencia en el sector

[Publicidad]

El adolescente fue trasladado por su mamá y un vecino a un hospital de esa ciudad portuaria, pero, horas después, perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la participación de José Luis Villalón en el delito.

Un juez, emitió la orden de aprehensión en su contra, por lo que la FGE emitió un acuerdo de recompensa, a quien proporcionara información que ayudara en la ubicación del presunto responsable.

[Publicidad]

Lee también Detienen a tres en operativo antidrogas en Progreso, Yucatán; aseguran 166 bolsas con presunta droga

La Unidad de Asistencia Jurídica Internacional de la FGE realizó también la solicitud de una Notificación Roja y Alerta Migratoria ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para ubicar y detener a El Marino, con fines de extradición.

El 25 de marzo del año pasado, la Fiscalía fue informada de la ubicación y posterior detención del investigado en Canadá, por lo que inició el proceso de traslado con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de FGR.

[Publicidad]

El pasado 10 de enero, Jorge Luis Villalón fue traído a México en extradición, proveniente de Canadá y enfrentaba el proceso judicial por el homicidio de Alexander; sin embargo, también era investigado por delitos del fuero federal e incluso por atentados con un coche bomba y por el asesinato, ocurrido el 4 de marzo de 2015, del contraalmirante José Luis Corro Chávez, titular de la Capitanía de Puerto en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Lee también Detienen en Sonora a hombre acusado de homicidio tras 24 años prófugo; lo trasladan a Sinaloa

Diferentes organizaciones criminales, también buscaban a El Marino, luego de que les robara armamento y droga, cuando este sujeto aprovechará su cargo al frente de la Capitanía de Puerto en Infiernillo, Michoacán, como se establece en las investigaciones que iniciaron autoridades federales.

[Publicidad]

Las indagatorias establecen que “la cabeza de El Marino, tenía precio y es perseguido por grupos de la delincuencia“, lo que le costó que le asesinaran a su hija de apenas 14 años de edad, a su esposa y a dos de sus hermanos, uno de ellos profesor rural.

LL