San Francisco de Campeche.- La comparecencia de la Secretaria de Turismo del gobierno Campechano ante el Congreso local, Adda Rubí Solís Peniche, desembocó en un hecho sin precedente, pues la mujer terminó llorando ante los diputados.

Incluso, reconoció públicamente su inexperiencia en el ramo turístico por lo que confesó que ella misma le preguntó a la gobernadora de Morena Layda Sansores San Román sí estaba segura de darle ese encargo.

La comparecencia de Solís Peniche ante el Congreso del Estado, fue una nueva controversia sobre el gobierno de Sansores San Román, quien recientemente viajó de paseo a Madrid, España.

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“Hasta yo se lo dije; ¿usted está segura?”, relató Solís que le preguntó a la gobernadora cuando ésta decidió colocarla en Turismo estatal sin que tuviera experiencia alguna en el ramo.

Fue la diputada Mónica Fernández Montúfar de MC quien hizo ver a Solís Peniche endeble y sin respuestas ante sus preguntas sobre el errático trabajo en turismo estatal.

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La legisladora rompió en llanto ante la ola de preguntas de diputados de oposición en Campeche.

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