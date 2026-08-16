Progreso, Yucatán.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a tres sujetos durante un operativo antinarcóticos en el puerto de Progreso.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Yucatán inició la investigación, luego de una denuncia anónima en la que se informó a la FGR sobre la probable venta de drogas en un inmueble, ubicado en la colonia Revolución, en este puerto yucateco.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), con el apoyo de Policías Federales Ministeriales (PFM), elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), ejecutaron la orden de cateo.

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Detienen a tres en operativo antidrogas en Progreso, Yucatán. Foto: Especial

Durante la inspección judicial, las autoridades aseguraron alrededor de 166 bolsas que contenían, cada una, una sustancia sólida cristalina; nueve tabletas blancas en un blíster, una báscula digital, un equipo de cómputo, dos teléfonos celulares, documentos con leyendas manuscritas, un rollo de papel aluminio, un rollo de emplayar.

También, se decomisaron seis paquetes de bolsas sintéticas de diversos tamaños, 19 paquetes de navajas para rasurar, dinero y un inmueble en construcción.

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Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, por su presunta participación en el delito de narcotráfico con fines comerciales.

LL