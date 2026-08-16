La jornada dominical abre con el Pumas vs Querétaro de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Una decepcionante participación en la Leagues Cup provocó un sinfín de críticas al equipo de Esteban Solari, que ahora llega con una gran obligación de vencer al cuadro queretano.

Por su parte, los Gallos firmaron una participación similar a la de los universitarios, aunque era algo que se esperaba. En su último duelo de Liga MX, vencieron 3-2 a los Tigres.

Universal Deportes 11:55 AM Alineación de Pumas confirmada para el partido.

Universal Deportes 11:44 AM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? Pumas vs Querétaro | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.



Pumas vs Querétaro MINUTO A MINUTO