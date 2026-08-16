Cruz Azul vuelve a la actividad del Apertura 2026 con la misión de dejar atrás el duro golpe sufrido en la Leagues Cup y retomar el buen inicio que había tenido en el torneo mexicano.

Enfrente tendrá a un Tijuana que ha comenzado con paso firme el certamen mexicano, y que todavía no conoce la derrota.

La Máquina visitará el Estadio Caliente, con ambos equipos separados apenas por un punto en la clasificación. El conjunto fronterizo suma siete unidades y se ubica en la segunda posición, mientras que los celestes acumulan seis puntos y marchan como sextos.

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Gilberto Mora con los Xolos de Tijuana, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

Sin embargo, la escuadra de Sebastián "Loco" Abreu llega a este partido luego de un pésimo papel en el campeonato binacional, donde perdieron sus tres compromisos y solo pudieron anotar un gol.

El historial reciente entre los dos muestra lo equilibrado que puede estar el duelo. Dos triunfos de cada lado, y un empate en los últimos cinco choques de Liga MX en los que se han enfrentado.

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El partido será una oportunidad para ambos de catapultarse en la tabla desde temprano en el campeonato, y puede que marque la pauta para el resto de las jornadas.

Tijuana, acompañado de Gilberto Mora, buscará mantener su condición de invicto y quedarse cerca del liderato, mientras que los cementeros necesitan volver a sumar de a tres para no perder terreno arriba en la clasificación y recuperar la confianza que han adquirido con Joel Huiqui.

¿Por dónde ver Cruz Azul vs Tijuana?

Domingo, 16 de Agosto

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Sede: Estadio Caliente.

Estadio Caliente. Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México).

21:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: FOX y FOX ONE.

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