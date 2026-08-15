David Ospina no regresará al Atlante, según reveló Miguel Herrera. Pese a que su contrato se encuentra en pausa, el estratega de los Potros de Hierro aclaró que el arquero colombiano no defenderá la portería de los Potros de Hierro; razón por la que los azulgranas decidieron reforzarse con el guardameta Jordan García.

“David ya no regresa. Está claro. Es muy difícil que regrese y me da mucha pena por él porque tenía muchas ganas de estar con nosotros. Fue muy sincero, eso también se lo agradezco muchísimo. Él manifestó que su brazo le molestaba mucho y que iba a tratarse. Lo veo muy difícil, y por eso trajimos a Jordan García”, aseveró en conferencia de prensa.

Las palabras del “Piojo” Herrera se dieron después del empate ante Toluca, durante la cuarta fecha del torneo Apertura 2026. El director técnico mostró respeto por David Ospina porque fue sincero respecto a su lesión en el codo derecho, misma que arrastra desde el 2023.

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“A David le deseo de todo corazón que le vaya muy bien porque fue un tipo honesto. Cualquiera puede hacerse pen… y decir: ‘Cobro y aquí estoy. Me duele un poquito o no me duele’. Y llevársela. Él fue muy honesto conmigo. Me dijo: ‘Me duele mucho. Voy a ver que me revisen bien porque no está bien esto’. De ahí, aplausos para David por la sinceridad que tuvo”, concluyó Herrera.

Según el estratega mexicano, la plantilla del Atlante ya está cerrada para el torneo Apertura 2026. Sin embargo, explicó que a los azulgranas todavía les queda una plaza de extranjero que no usarán por obligación, sólo si hay necesidad.

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¿Qué sensaciones le dejó el empate de Atlante y Toluca?

Para Miguel Herrera, el futbol no se trata de merecer, sino de hacer. El director técnico del Atlante aceptó que su equipo está en formación, más aún tomando en cuenta que este torneo marcó el regreso a la Primera División del balompié mexicano. Sin embargo, sentenció que no es una excusa para no ser competitivos frente al resto de la Liga MX.

“Una cosa es ser un equipo en formación y otra cosa es no competir. Vamos a competirle a todos de tú a tú, y vamos a buscar ganar todos los partidos. Después veremos para qué nos alcanza. Como les dije a los muchachos: corran y cuando pite el último silbatazo del árbitro, ahí vemos para qué nos alcanzó: si lo hicimos bien o mal. Ya nos iremos calificando en la semana para hacer las cosas cada día mejor”, concluyó Herrera después del empate sin goles con Toluca,