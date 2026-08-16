Imaginen que están en 1996: todavía no existían las redes sociales ni YouTube y el internet apenas comenzaba a abrirse paso. Para acompañar las madrugadas de insomnio había que encender la radio y encontrarse con un hombre de voz profunda y amplio conocimiento que, a través de sus relatos, llevaba a los escuchas del misterio a la curiosidad y el miedo.

Esa era la esencia de En los cuernos de la luna, programa que Iñaki Manero convirtió en un espacio de culto para la llamada generación X y que se transmitió de 1992 a 1996 por la legendaria estación Rock 101. Ahora, el proyecto vuelve a la vida pero en un nuevo formato para televisión.

“Quiero que la gente se complique un poco la existencia, porque a veces vivimos los días de manera tan lineal, que nos hace falta algo que alguien nos seduzca, que nos rete a la imaginación y nos haga vibrar, que se hagan la pregunta ¿será cierto? y tomen la decisión.

“Actualmente las nuevas tecnologías nos dan todo ya muy digerido; faltan ideas que nos hagan pensar más”, cuenta Iñaki sobre este programa, que se estrenó el día de ayer en Maussan Televisión y que hoy tiene repetición a las 16:30 horas.

Iñaki explica que todo comenzó con una invitación al programa Mi entrevista paranormal. Después de grabarlo fue el propio Jaima Maussan quien le propuso colaborar con el canal y se le ocurrió hablarle de En los cuernos de la Luna.

“Se está trabajando la IA para enriquecerlo, pero se busca fomentar esa imaginación, esa frescura de los 90 pero en tv”.

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Iñaki está consciente de que en la actualidad va a competir con un sinnúmero de generadores de contenido, que producen videos o podcast de los temas que él abordaba en el programa, pero considera que su trabajo tiene un plus.

“Seriedad, respeto y equilibrio. Más que un programa donde se cuenten anécdotas y experiencias. En los cuernos de la luna mostraremos la parte escéptica y la que cree a pie juntillas en el fenómeno”.

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