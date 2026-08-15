Mario Zapata Reyes, hijo de Mario Alberto Zapata Verdier, quien junto a su esposa Brenda Eloisa Flores Reyes continúan en calidad de desaparecidos tras el sismo de 7.4 en Colombia, aseguró que se encuentran angustiados, pero mantienen la esperanza de que su padre y su esposa se encuentren con vida y puedan reencontrarse.

Mario confirmó que su padre y su esposa, pareja duranguense, estaban hospedados en el hotel Dibeni cuando el sitio colapsó. “El mismo hotel nos lo confirmó; al parecer, solo faltan ellos por ser rescatados. Siguen en operación de rescate, pero sin novedades hasta el momento”, comentó Mario a EL UNIVERSAL.

Mencionó que una de sus tres hermanas, así como una hermana de la esposa de su padre, viajaron a Colombia y esperan que para mañana domingo puedan llegar a Pereira.

Dijo que hasta el momento la información sigue siendo la misma: que Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloisa Flores Reyes, 42 años, siguen desaparecidos y se mantienen las operaciones de rescate y búsqueda en el hotel.

Una pareja duranguense se encuentra entre las personas desaparecidas tras el sismo el Pereira, Colombia. | Foto: Especial.

Lee también Colectivo de Tamaulipas llega hasta la presidenta Sheinbaum; piden que se retomen avances del Centro de Identificación Humana

Mario contó que se enteró del terremoto en redes sociales, y 15 minutos antes del sismo su hermana había entablado comunicación con su papá. “De ahí en más ya no tuvimos comunicación”, comentó.

[Publicidad]

Su papá y su esposa habían llegado entre jueves y viernes pasado a Pereira y estaban de vacaciones. Un año antes se habían casado después de mantener una relación por seis años.

“Estamos muy angustiados, tristes, así de lejos porque no hay novedades, obtenemos noticia, digamos, fuera de tiempo o tal vez no sabemos si son ciertas; por eso mismo mi hermana va para allá para tener información de primera mano”, platicó.

Sin embargo, insistió en que siguen con la esperanza de que tanto su papá como su esposa estén bien y “pronto estén acá con nosotros”, añadió.

[Publicidad]

Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloisa Flores Reyes, 42 años, siguen desaparecidos y se mantienen las operaciones de rescate y búsqueda en el hotel. | Foto: Especial.

Lee también Fiscalía de Zacatecas busca en Sinaloa a dos adolescentes de Jalisco desaparecidos; rastreo telefónico reveló su posible ubicación

Mencionó que su papá tiene una compañía dedicada a la instalación y mantenimiento de maquinaria para la fabricación de cartón. Justo el sábado antes del sismo, Mario tuvo comunicación vía WhatsApp con su papá porque platicaron sobre negocios de la compañía. “De ahí ya no volví a hablar con él”, contó.

“Mi papá es una persona muy trabajadora, eso te lo puedo garantizar. Dedicaba mucho amor y responsabilidad a su trabajo. En el sentido familiar tiene un carácter reservado, pero es un gran padre”, expresó el hijo Mario Zapata.

[Publicidad]

Añadió que, por lo mismo que las cuentas que tiene la familia están a nombre de su papá, han solicitado el apoyo de la gente para realizar una colecta y emprender el traslado.

“La idea original era que fuéramos la hermana de la esposa de mi papá, mi hermana y yo, pero pues no hubo tanto recurso y se optó porque solamente fuera una persona”, agregó.

Mario Alberto tiene una compañía dedicada a la instalación y mantenimiento de maquinaria para la fabricación de cartón. | Foto: Especial.

Lee también Hallan dos osamentas durante búsqueda de desaparecidos en Mulegé, BCS; suman mil 208 personas no localizadas

[Publicidad]

Aseguró que la embajada de México en Colombia ha estado en contacto con su hermana para apoyar en lo necesario.

“Estamos esperando buenas noticias, que así va a ser todo, que ambos estén con bien, que pronto estén aquí con nosotros, y si hay gente que igual tiene información que nos pueda servir de ayuda, estaría muy bien que nos hicieran saber”, recalcó.

Si la gente desea aportar alguna ayuda, puede hacerlo a la siguiente cuenta:

[Publicidad]

CLABE Banorte: 072580012964299008

Número de tarjeta: 4189140074184945

A nombre de Mario Alberto Zapata Reyes

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/ cr