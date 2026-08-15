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Una persona sin vida y cuatro personas lesionadas dejó el choque de una patrulla de la Guardia Nacional (GN) y un camión de la ruta Rápidos del Sur, en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa.
Organismos de socorro dieron a conocer que el accidente ha movilizado a elementos de Protección Civil de los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, para atender a los lesionados, entre civiles y elementos de la GN, hasta el kilómetro 90 de la carretera Panamericana, a la altura del tramo conocido como La Jota-Puente Las Flores.
El percance, que habría ocurrido por el exceso de velocidad e invasión de carril contrario, provocó que el camión de la GN quedara destruido, al igual que el autobús de pasajeros, con placas 22-HB-75 en la parte frontal izquierda.
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Tres de los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y uno más al de Ocozocoautla, todos con múltiples fracturas y traumatismos en diversas partes del cuerpo.
Se desconoce la identidad de la pasajera que perdió la vida en el accidente de tránsito, así como el lugar de origen y edad.
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Al lugar del accidente llegaron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal para trabajar en las labores de auxilio a los lesionados, mientras que el tránsito vehicular en la zona se tornó lento.
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JACL/cr
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