Una persona sin vida y cuatro personas lesionadas dejó el choque de una patrulla de la Guardia Nacional (GN) y un camión de la ruta Rápidos del Sur, en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa.

Organismos de socorro dieron a conocer que el accidente ha movilizado a elementos de Protección Civil de los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, para atender a los lesionados, entre civiles y elementos de la GN, hasta el kilómetro 90 de la carretera Panamericana, a la altura del tramo conocido como La Jota-Puente Las Flores.

Organismos de socorro dieron a conocer que el accidente ha movilizado a elementos de Protección Civil de los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa. | Foto: Especial.

El percance, que habría ocurrido por el exceso de velocidad e invasión de carril contrario, provocó que el camión de la GN quedara destruido, al igual que el autobús de pasajeros, con placas 22-HB-75 en la parte frontal izquierda.

Leer también “Al que quieren no es al chico, sino al grande” asegura hermano de AMLO sobre cancelación de visa de Andy; “es un asunto político”, dice

Tres de los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y uno más al de Ocozocoautla, todos con múltiples fracturas y traumatismos en diversas partes del cuerpo.

Se lesionaron elementos de la GN y pasajeros. | Foto: Especial.

Se desconoce la identidad de la pasajera que perdió la vida en el accidente de tránsito, así como el lugar de origen y edad.

[Publicidad]

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal para trabajar en las labores de auxilio a los lesionados, mientras que el tránsito vehicular en la zona se tornó lento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr