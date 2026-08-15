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El director de Seguridad Pública del municipio de Atlixco, Puebla, Antonio N., fue detenido por elementos ministeriales.
Al jefe policiaco se le señala la probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho.
La Fiscalía General del Estado informó que agentes investigadores adscritos a la Coordinación General de Investigación cumplieron orden de aprehensión contra el imputado, derivado de un mandamiento judicial librado por un juez de control con sede en Atlixco.
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Y detalló que durante audiencia inicial, la Fiscalía expuso datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso; en tanto, el imputado pidió que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de audiencia fue fijada para el 19 de agosto de 2026.
No hay informes oficiales ni extraoficiales de los hechos en los que se le involucra.
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JACL/
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