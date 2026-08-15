Ciudad Victoria, Tamps. - Previo a la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, familiares y amigos de Lucas Leonel Martínez Oyervídes pidieron apoyo para que el jornalero de 48 años de edad pueda recibir atención especializada y sea trasladado del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria al Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León.

A nombre de la familia, Stephanie Lizeth Martínez Guardiola, hija de Lucas Leonel, explicó que su padre es paciente oncológico desde el año 2017 y desde hace 21 días se encuentra hospitalizado porque fue picado por una araña violinista, lo cual agravó su estado de salud.

“Los doctores se han portado muy bien y han hecho lo que está en sus manos, pero necesitamos que lo trasladen a recibir tratamiento más especializado porque no ha tenido mejoría”, explicó Lizeth Martínez.

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Mencionó que principalmente su papá requiere de un especialista toxicólogo.

La familia radica en el ejido Cruz y Cruz del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Hasta el momento, los gastos médicos han sido solventados con apoyo de familiares y con la solidaridad de la gente de su comunidad, que ha participado en rifas y otras actividades para reunir recursos económicos.

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Familiares y amigos de Lucas Leonel Martínez Oyervídes pidieron apoyo para que el jornalero de 48 años de edad pueda recibir atención especializada. | Foto: Especial.

Dijo que ya es su cuarta recaída por el cáncer y se encuentran desesperados por su estado de salud.

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El caso de su papá también lo han llevado a las redes sociales, esperando que sus peticiones sean escuchadas por las autoridades y por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“No pedimos dinero, pedimos el apoyo con el especialista o los que se requieran”, agregó también José Rolando, hermano del paciente.

Las personas estuvieron afuera del Tecnológico de Ciudad Victoria, con la esperanza de que la presidenta escuchara sus peticiones.

De forma pacífica portaron cartulinas refiriéndose a la petición de ayuda para Lucas Martínez.

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JACL/cr