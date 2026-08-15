Culiacán, Sin. - Frente al Palacio de Gobierno, en el centro de Sinaloa, dos personas del sexo masculino que viajaban en un vehículo Versa, de color blanco, fueron acribilladas a balazos con fusiles automáticos; sus atacantes lograron eludir la vigilancia que se mantiene en la sede del Poder Ejecutivo.

La unidad en la que viajaban las víctimas quedó en sentido contrario sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina Constitución, por uno de los accesos a Palacio de Gobierno, por lo que la zona fue acordonada por agentes estatales, del Ejército y la Guardia Nacional.

Las fuertes detonaciones de las armas automáticas causaron alarma entre comensales que se encontraban en esos momentos en una de las sucursales de una cadena de restaurantes y pastelería, los cuales tuvieron que buscar refugio en el negocio.

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Pese a que en torno al Palacio de Gobierno se mantiene una continua vigilancia de policías municipales, estatales y personal del ejército, no se logró detener a los responsables de este doble homicidio.

Aseguran arsenal y detienen a dos sujetos en Mazatlán

Un arsenal compuesto por 19 armas automáticas, mil 131 cargadores abastecidos y 15 mil 480 cartuchos útiles fue asegurado en Mazatlán a presuntos miembros del grupo del Cártel del Pacífico.

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La Tercera Región Militar, con sede en el puerto, divulgó que, en el marco de la estrategia nacional de seguridad, en patrullajes de reconocimiento y vigilancia terrestre en el puerto, se detuvo al conductor y a otra persona que viajaban en un tractocamión para su revisión.

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En la inspección a la unidad automotriz se descubrió el cargamento de rifles automáticos, cargadores abastecidos y cartuchos útiles, por lo que se procedió a la detención de los dos presuntos miembros del Cártel del Pacífico, los cuales fueron turnados con el cargamento y el tractocamión a la Fiscalía General de la República.

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Las autoridades militares dieron a conocer que estas acciones se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública.

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