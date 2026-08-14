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Culiacán. - Un enjambre de abejas que se encontraba en una huerta de la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Guasave, atacó a un grupo de personas que se encontraban cerca del lugar. Dos mujeres adultas y cuatro menores de edad tuvieron que recibir asistencia de paramédicos de la Cruz Roja.
Fue a través de una llamada de auxilio como se notificó a las diversas autoridades sobre la presencia de un enjambre de estos insectos que atacaron por lo menos a ocho personas, entre ellos menores de edad entre los ocho y los 14 años, por lo que se desplazaron elementos de seguridad, protección civil y de la Cruz Roja.
En ambulancias de la Cruz Roja fueron trasladados a un hospital para su valoración los menores Jesús Ernesto “N”, de nueve años; Rosa Elena “N” de 14; Yadira N” de 8 y Joshua “N” de 8 años, sin que se conociera su estado de salud.
Se conoció que por lo menos dos mujeres adultas, cuyas identidades no han sido dadas a conocer, resultaron afectadas por los cientos de piquetes que recibieron de los insectos que se encontraban en una huerta cercana.
Las autoridades de Protección Civil de Guasave alertaron a la población no molestar ni intentar eliminar a las abejas, por lo que en caso de localizar un enjambre, pedir el auxilio de los expertos en el manejo de estos insectos que son muy agresivos, al irritarse.
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