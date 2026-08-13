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Culiacán, Sin. - En un domicilio de la colonia Ocho de Febrero, de la capital del estado, personas armadas atacaron a balazos a cuatro personas del sexo masculino, dos de ellos perdieron la vida y sus acompañantes fueron internados en un hospital de la ciudad.
Las autoridades de seguridad fueron notificadas de disparos de armas de fuego en una de las calles de la colonia Ocho de Febrero, por lo que realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables por esa zona, sin lograr ubicarlos.
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En el lugar de los hechos, murió el joven Diego “N” de 18 años de edad y Luis Ángel “N”, de 22 años, este murió en el traslado en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en el boulevard Leyva Solano y la calle Paliza, en el centro de la ciudad de Culiacán.
Sobre los otros dos que resultaron heridos, uno fue identificado como Jesús “N”, de19 años de edad y el adolescente Yuriel “N”, de 16 años de edad, hechos que investiga la Fiscalía General del Estado.
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