El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reveló mayores detalles sobre el caso de la persona que asesinó a sus abuelitos y a su padre en Santa María del Río en días pasados, lo cual según dijo lo hizo al “echarles” clonazepam en el agua de limón que les ofreció por lo que se quedaron dormidos y así “casi vivos” los enterró, con la intención de apoderarse de unos terrenos que eran propiedad de los hoy occisos.

El mandatario señaló que “el señor ‘N’, quien se reporta como enfermo mental, pues yo digo que en este caso ya no cabe esa palabra ¿Verdad?, pues esta persona les dio clonazepam que es un medicamento controlado para jetearse, se los dio a sus abuelitos y a su papá en el agua de limón para la cena y los mandó a dormir de más”.

Añadió que al parecer la intención del sujeto era quedarse con los bienes y propiedades de sus familiares, la casa en donde habitaban, así como algún dinero que tenían los abuelos, pero no solo eso, sino que el mismo manipuló los cuerpos y los enterró en un predio, para posteriormente él mismo fue y reportó como extraviados a sus familiares.

Lee también “Comenzaba a vivir cuando dos balazos le cortaron la vida”: exigen justicia para Salvador, estudiante de la UASLP asesinado a balazos

Foto: Especial

Gallardo Cardona dijo no saber si esto tiene que ver realmente con una enfermedad mental o realmente es más producto de la ambición de una persona, luego de que se hace el reporte, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) comienza a hacer sus investigaciones para dar con el paradero de estas personas y aproximadamente dos semanas después comienzan a detectar indicios de la presunta responsabilidad del hoy imputado.

Finalmente refirió que a final de cuentas y tras varios interrogatorios, la propia persona habría confesado el crimen y fue él mismo quien guió a los elementos de la policía de investigación al predio en donde se encontraban enterrados los cuerpos “el problema es que este tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, son intramuros y la autoridad no puede saber lo que está pasando al interior de las casas, esto es una tarea que tienen que atender las propias familias” subrayó.

[Publicidad]