El Toluca consiguió la victoria que necesitaba para asegurar su boleto de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Con autoridad, los Diablos Rojos vencieron (3-1) al FC Dallas en el estadio Nemesio Diez, que volvió a ser factor por el empuje de la afición escarlata.

Gracias a los goles de Alexis Vega, Federico Viñas y Erick Gutiérrez, el equipo de Antonio Mohamed sumó los tres puntos y se instaló entre los ocho mejores del torneo binacional.

Lee también Muere Prichard Colón, el boxeador que quedó en silla de ruedas tras una pelea en 2015

“Podemos jugar en una cancha neutral y eso es bastante bueno” 👏🏼



Antonio Mohamed valora que el Toluca tenga la posibilidad de NO jugar los cuartos de final de la Leagues Cup en casa de su próximo rival 👊🏼



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/qEviHMovHb — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 13, 2026

Luego del triunfo en el inmueble mexiquense, el Turco habló ante los medios de comunicación y reconoció sentirse satisfecho por cumplir el primero de los objetivos que tenían trazado en la Leagues Cup.

“Nosotros teníamos que hacer lo nuestro, que era ganar y ver los resultados. Estamos muy contentos porque se nos dio, veremos ahora con quién nos toca, pero estamos tranquilos porque volvemos a estar en una etapa definitoria como lo habíamos planeado”, declaró con orgullo.

[Publicidad]

Lee también México aplasta a Eslovenia y se acerca a las semifinales del Campeonato Mundial de Flag Football

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico del Toluca aseguró que no existe la posibilidad de que jueguen en La Bombonera los cuartos de final, pero valoró que no tengan que afrontar su compromiso en el estadio de su rival.

“Es imposible, eso está totalmente descartado. Lo que sí es que nosotros al ser los mejores ubicados en Concacaf podemos jugar en una cancha neutral en Estados Unidos entonces, dentro de todo, eso es bastante bueno porque no jugaríamos en la casa del que nos tocaría [enfrentar]; habría un poco más de justicia porque a los dos nos tocaría viajar”, externó.

[Publicidad]

“Estamos muy contentos porque se nos dio la clasificación” 🤩



Las primeras declaraciones de Antonio Mohamed luego de que el Toluca accediera a la siguiente ronda de la Leagues Cup 🗣️



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/LJRccqdLvW — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 13, 2026

Al ser cuestionado sobre el ajetreo de los viajes y el jugar dos torneos a la vez, el timonel escarlata compartió que le gustaría que la Leagues Cup cambiara de fecha, pero afirmó que no minimizará ninguna competencia y tratará de pelear por ambos títulos.

“Estaría bueno que este torneo fuera un poquito más adelante para que los equipos estén más acoplados, con más partidos y ritmo, pero bueno es así hay que adaptarse, seguir jugando y compitiendo. Hay que aceptar como es, nada más que decir [porque] si te quejas estás llorando. Voy a poner este equipo que jugó. ”, manifestó.

Además, el estratega argentino señaló que sus jugadores también estaban satisfechos por el resultado y por el boleto, pero que era necesario darle vuelta a la página para centrar su energía en la reanudación del Apertura 2026, donde chocarán con el Atlante en el estadio Banorte.

[Publicidad]

“[Están] bien y contentos, [pero] ya cambiando el chip para volver a la Liga y buscar el sábado seguir manteniéndonos allá arriba, ese es el objetivo. Sabemos que va a ser un partido complicado, pero estamos bien; hay que recuperarnos para llegar con lo mejor posible”, finalizó el Turco Mohamed.