Pachuca.- Ante el incumplimiento del Congreso del Estado para realizar una consulta a pueblos y comunidades indígenas de cara al proceso electoral 2026-2027, para establecer las acciones afirmativas que se deberán de atender, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó la realización de 13 foros regionales de diálogo con pueblos y comunidades originarias del estado.

El Consejo General del órgano electoral, durante la sesión extraordinaria aprobó llevar a cabo estos foros para diseñar las acciones afirmativas que deberán aplicarse en la postulación de candidaturas.

Según se señaló al avalar el protocolo que regulará estos encuentros, el Instituto Estatal Electoral pretende obtener información directa de las comunidades indígenas antes de establecer las reglas que deberán cumplir los partidos políticos en las elecciones locales.

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Al respecto, la consejera Ariadna González Morales dio a conocer que, debido a la cercanía del proceso electoral, el Congreso local ya no está en condiciones de realizar una consulta indígena formal. Además, el órgano electoral tampoco dispone del tiempo ni del presupuesto necesarios para efectuar la consulta en todas sus etapas, por lo cual se aprobaron estos foros, que no tendrán carácter de consulta indígena, sino de diálogo, para salvaguardar el derecho de las comunidades a ser escuchadas.

Esto, dijo, se llevará a cabo antes de determinar las medidas afirmativas, y los encuentros deberán desarrollarse bajo los principios de participación previa, libre, informada y culturalmente adecuada, ya que se busca socializar los antecedentes, avances y pendientes en materia de representación política indígena.

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El objetivo es establecer los criterios que deberán cumplir quienes se postulen para ocupar espacios reservados mediante acciones afirmativas. Por ello, se deberá acreditar la denominada autoadscripción calificada, es decir, comprobar que una persona que aspira a un cargo de representación mantiene un vínculo real y efectivo con la comunidad indígena a la que asegura pertenecer.

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Los foros también buscan aportar elementos para establecer los mecanismos de postulación y alcanzar una verdadera representación indígena tanto en el Congreso local como en los ayuntamientos.

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Los 13 foros se realizarán de manera presencial y virtual, de acuerdo con el protocolo aprobado, y será la Unidad Técnica de Derechos Político-Electorales Indígenas la encargada de desarrollar las acciones correspondientes. Además, el resumen del protocolo y la convocatoria deberán traducirse a las lenguas indígenas predominantes en el estado.

El acuerdo también establece que el documento deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en la página institucional del órgano electoral.

dmrr