El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que el examen de control aplicado a aspirantes a la educación superior y de forma presencia tiene como fin garantizar que los lugares en la Máxima Casa de Estudios sean ocupados por quienes acrediten los conocimientos necesarios y corregir las anomalías detectadas durante la prueba de admisión al ciclo escolar 2026-2027/1.

En una visita de supervisión a la sede de Oaxaca, el rector sostuvo que esta evaluación busca dar certidumbre a estudiantes, familias y a la sociedad de que el ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México se hace bajo criterios de equidad y mérito académico.

“Damos un paso adelante para que en lo futuro podamos prevenir cualquier tipo de acciones que pudieran afectar la equidad en el acceso a la educación”, comentó.

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El rector sostuvo que la UNAM atiende las irregularidades detectadas a través de investigaciones y medidas correctivas, entre ellas la aplicación del examen de control a miles de aspirantes cuyos resultados presentaron características que motivaron una revisión adicional.

Además, confirmó que la Máxima Casa de Estudios ya presentó denuncias debido a la actuación de empresas y personas que ofrecieron apoyos indebidos a aspirantes durante el proceso de selección.

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Llamó a las y los jóvenes a no recurrir a intermediarios ni a presuntas ayudas para obtener un lugar en dicha institución y a confiar en su preparación académica con la finalidad de competir por uno de los espacios disponibles.

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Problemas con registro serán atendidos

Con referencia a las inconformidades de algunos aspirantes por problemas relacionados con el registro o la atención de dudas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México aseguró que cada caso será revisado de forma individual y recibirá una respuesta.

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La jornada de aplicación del examen de control continuó este jueves en Oaxaca, Oaxaca, y León, Guanajuato. En la sede oaxaqueña, mil 239 aspirantes descargaron su cita y en los dos primeros turnos acudieron 602 aspirantes.

La UNAM informó además que hasta este jueves, 46 mil 83 aspirantes habían descargado su cita para presentar la evaluación en alguna de las cuatro sedes habilitadas para el proceso, cifra que podría aumentar porque la plataforma de registro continúa abierta.

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