El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora 'Vozinha' podría recibir su primera convocatoria con el Colo Colo chileno en el partido de este domingo, en el que los albos serán locales ante O’Higgins.

El técnico del Cacique, el argentino Fernando Ortiz, fue precavido al decir este jueves en conferencia de prensa que todavía no se ha tomado "ninguna decisión", pero añadió que si considera que puede competir, "será citado".

"Si considero que necesita un poco más de entrenamiento, lo resolveré en estos días", añadió.

El futbolista de 40 años ha ido sumando minutos de entrenamiento desde su arribo a Chile, el pasado domingo 2 de agosto, y el entrenador habló sobre su adaptación.

"Está trabajando muy bien, ya casi 10 días entrenando con nosotros. Está en condiciones de poder competir, estoy evaluando día a día el conocimiento con sus compañeros", comentó.

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🎙️Fernando Ortiz: "Vozinha está trabajando muy bien, ha hecho doble turno y está en condiciones de competir. Está siendo evaluado día a día, no he tomado ninguna decisión"#ConexiónMonumental — Colo-Colo (@ColoColo) August 13, 2026

Ortiz no convocó al guardameta el pasado fin de semana, cuando los albos jugaron de visitante ante Unión La Calera y ganaron por 1-2 para mantenerse líderes de la liga chilena con 12 puntos de ventaja sobre su escolta Universidad de Chile.

Antes de la llegada del portero, que fue revelación del Mundial 2026 tras sus actuaciones frente a España, a la postre campeona, y la finalista Argentina, el entrenador albo había marcado que pelearía por un lugar en el arco con el juvenil de 19 años Gabriel Maureira.

El canterano del Cacique, que renovó esta semana su contrato hasta 2029, venía siendo titular desde que el portero Fernando de Paul se lesionó en abril pasado.

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Ortiz, sin embargo, descartó tener preferencias: "Trato de ser claro con todos los jugadores cuando pelean por un puesto. Tanto Josimar o Gabriel son los dos iguales para mí", dijo el DT que prefiere llamar a 'Vozinha' por su nombre de pila, Josimar José Évora Dias.

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"Lo importante es que el equipo se sienta seguro. El que entre al campo debe entender que se prioriza el funcionamiento colectivo", dijo.

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La semana pasada, el directivo del club Jaime Pizarro comentó que había dos probables fechas para el debut del arquero caboverdiano, y una era en esta fecha 19 ante el cuadro de Rancagua en el Estadio Monumental.

Si 'Vozinha' es convocado al banco este fin de semana, la próxima fecha que asomaron para su estreno sería el miércoles 26 frente a Unión Española, por la Copa Chile en condición de local.

Los albos ya están clasificados a los octavos de final de la Copa Chile, pero en ese duelo definirá si avanza como primero o segundo de la zona.

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🎥⚪️⚫️ ¡YA DISPONIBLE! ✅️



Te dejamos el Vlog de los primeros días de Vozinha en Chile 🇨🇱 y sus primeros momentos vistiendo la camiseta de Colo-Colo 🤟🏻



Desde su llegada hasta la gran bienvenida en La Ruca, revive junto a nosotros los momentos que marcaron sus primeros días… pic.twitter.com/RGoMWqblwX — Colo-Colo (@ColoColo) August 13, 2026

Leyenda para la FIFA

A la espera de su primera citación, el arquero africano ha sido reconocido este jueves en la cuenta de Instagram de FIFA Museum, que destaca momentos y personalidades del fútbol que marcaron historia en este deporte.

"Nunca es demasiado tarde", dice al inicio el posteo que muestra la foto más viral de 'Vozinha' durante la Copa del Mundo, en la que se le ve despejando una pelota por encima del travesaño en el partido ante España de la fase de grupos.

"Vozinha se convirtió en el portero de mayor edad en mantener su portería a cero en su debut en la Copa Mundial de la FIFA. Con 40 años y 12 días, lideró a Cabo Verde contra España en el primer partido de su país en un Mundial", añadieron.

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La publicación cerró diciendo que el jugador "es la prueba viviente de que nunca es tarde para perseguir tus sueños. ¡Nunca dejes de creer!".