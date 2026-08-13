Mérida, Yucatán.- La paz y tranquilidad que prevalecen en la capital yucateca se deben a las acciones que ejecutan los tres órdenes de gobierno para proteger a las familias meridanas, afirmó la presidenta Cecilia Patrón Laviada (PAN).

Cuando presidió la Mesa Interinstitucional de Paz, con la presencia de autoridades militares y civiles, la alcaldesa aseguró que Mérida tiene un baluarte en su seguridad.

Y especificó: “Mérida se consolida como referente nacional de paz y seguridad, resultado de una estrategia integral basada en la prevención, la proximidad ciudadana, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta, que fortalece la confianza de las y los meridanos.

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“Cuidar la paz, la vida comunitaria, la tranquilidad y la dignidad de nuestra ciudad es una responsabilidad compartida y un compromiso que renovamos todos los días, por eso trabajamos diariamente para prevenir, fortalecer nuestras instituciones y proteger a las familias”.

Consideró que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es clave para preservar la tranquilidad de las familias y anticiparse a los riesgos; asimismo, fortalece el intercambio de información, la prevención y la capacidad de respuesta ante alguna incidencia.

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Patrón Laviada recordó lo realizado para combatir la inseguridad; el ayuntamiento modernizó el alumbrado público con 57 mil 986 luminarias LED y logró el 100 por ciento de cobertura en comisarías.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubica a Mérida en el quinto lugar nacional en confianza policial, con 72.9 por ciento de confianza ciudadana en la Policía Municipal, 20 puntos por encima del promedio nacional de 52.5 por ciento.

La administración municipal también ha fortalecido las capacidades operativas con una nueva Base Operativa en el mercado San Benito, 12 patrullas en comodato, mediante la coordinación con el Gobierno del Estado y 20 motocicletas adquiridas para labores de vigilancia y proximidad.

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A ello se suman 10 botones Alerta Segura instalados en el primer cuadro de la ciudad, como herramientas para brindar atención oportuna a quienes viven, trabajan y transitan en esta zona.

Y con programas de prevención social como D.A.R.E. y “Mérida te cuida”, así como con el despliegue de 200 elementos durante el Operativo Verano Seguro en los principales puntos de afluencia, se busca garantizar la paz, la tranquilidad y la calidad de vida de las familias meridanas, aseveró.

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En la reunión, el comisario Carlos Marsh Ibarra también presentó el reporte del Operativo Verano Seguro de la Policía Municipal, que registró 806 llamadas de auxilio, 159 auxilios viales, 370 atenciones de paramédicos y 415 acciones de proximidad.

También se reportaron 84 atenciones derivadas de los portones de alerta, de las cuales 12 fueron positivas, así como 201 detenidos por faltas administrativas y 35 detenidos por delito.

En prevención comunitaria, el programa DARE en coordinación con el programa Vecinos Vigilantes sumó la participación de 1 mil 200 vecinos sensibilizados en la zona sur.

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A su vez, el Secretario Técnico Regional de la Mesa de Paz y Seguridad en Mérida, Rodrigo Hernández Segura, presentó la radiografía de la incidencia delictiva en Mérida y sus comisarías, con información del Gobierno Federal correspondiente a junio de 2026.

Detalló que las Fuerzas de Paz operan en 266 regiones del país, cuatro de ellas en Yucatán: Mérida, Ticul, Progreso y Valladolid, y que el análisis histórico abarca de 2018 a junio de 2026, permitiendo observar su comportamiento y evolución.

El reporte federal indica que a nivel regional en Mérida se mantienen en cero los casos de secuestro y se da seguimiento permanente a delitos de alto impacto y aquellos relacionados con la perspectiva de género, como violencia familiar y violación.

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Mencionó que en junio, las lesiones dolosas representaron el 36.73 por ciento de los delitos más representativos de la región, información que se analiza de manera mensual para orientar las acciones coordinadas de prevención y atención.

Informó que como parte de la estrategia Jornadas de Paz, del 1 de julio al 12 de agosto se fortaleció la coordinación territorial con 31 sesiones.

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En ese lapso se realizaron tres Caravanas por la Paz en mercados y en las comisarías de Cholul, Sitpach y Dzityá, y recorridos de proximidad en Jardín del Norte, Maya, Paraíso, Altabrisa y Real Montejo.

Además, se llevaron a cabo talleres de reciclaje, jornadas de Agua por la Paz, Murales por la Paz, Corazón por la Paz y Techos por la Transformación, y una Feria de la Paz en San Juan Bautista el 28 de julio, que acercó servicios y acciones de prevención a las familias con resultados favorables.

La estrategia mantendrá su presencia territorial durante las próximas semanas con una nueva Feria de la Paz programada para el viernes 28 de agosto en el parque de La Guadalupana, donde se instalarán diversos módulos de atención y servicios.

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