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Cruz Azul afronta una nueva prueba en la Leagues Cup 2026 cuando se mida ante Chicago Fire, un duelo en el que el conjunto celeste buscará mantener el buen paso mostrado en el torneo y confirmar su candidatura como uno de los equipos mexicanos con mayores aspiraciones al título.
Con una plantilla llena de talento y experiencia, La Máquina llega con la obligación de imponer condiciones frente a un rival que intentará hacer valer su localía y sorprender.
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Del otro lado, Chicago Fire encara el compromiso como una oportunidad para demostrar el crecimiento que ha tenido en la Major League Soccer. El equipo estadounidense sabe que enfrentar a un histórico del futbol mexicano representa un desafío importante, pero también una vitrina ideal para medir su nivel ante uno de los clubes más competitivos de la Liga MX.
El duelo también representará una oportunidad única para ver de cerca a Robert Lewandowski, una de las figuras más importantes del futbol mundial y principal referente ofensivo del conjunto de la MLS. El experimentado delantero polaco llegará al compromiso con la misión de imponer su jerarquía en el área rival, hacer valer su capacidad goleadora.
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LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 08:15 PM
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
Los equipos regresan para dar inicio al segundo tiempo
Universal Deportes 08:03 PM
FIN DEL PRIMER TIEMPO
Luego de los primeros 45 minutos (0-0) entre Cruz Azul ante Chicago Fire
Universal Deportes 07:50 PM
CRUZ AZUL VUELVE AL ATAQUE
El equipo celeste intenta en la recta final del primer tiempo
Universal Deportes 07:42 PM
EL RITMO BAJÓ
30 minutos en el marcador y todo sigue (0-0).
Universal Deportes 07:25 PM
CON EL CONTROL DEL BALÓN
Cruz Azul maneja el balón en el campo de Chicago, que poco puede buscar el arco de Mier al 15.
Universal Deportes 07:20 PM
CHICAGO SE SALVA
El arquero local salva a su equipo del primero. Cruz Azul es mejor al minuto 10.
Universal Deportes 07:16 PM
CRUZ AZUL CERCA DEL PRIMERO
Universal Deportes 07:13 PM
LLUVIA EN EL JUEGO
Una intensa lluvia hace que el comienzo sea complicado para ambos equipos.
Universal Deportes 07:10 PM
COMIENZA EL PARTIDO
Cruz Azul inicia su juego ante Chicago, el equipo celeste viste de azul. El equipo mexicano tiene mayor probabilidad de ganar.
Universal Deportes 07:03 PM
LOS CELESTES SALEN PARA EL INICIO
Cruz Azul ya sale al campo para la ceremonia previa y el comienzo del partido
Universal Deportes 06:59 PM
CRUZ AZUL CON UN GRAN APOYO EN LAS GRADAS
La afición celeste se encuentra en buen número para apoyar a su club
Universal Deportes 06:44 PM
LOS EQUIPOS YA SALEN A CALENTAR
Cruz Azul y Chicago Fire ya realizan los ejercicios de calentamiento
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