Cruz Azul afronta una nueva prueba en la Leagues Cup 2026 cuando se mida ante Chicago Fire, un duelo en el que el conjunto celeste buscará mantener el buen paso mostrado en el torneo y confirmar su candidatura como uno de los equipos mexicanos con mayores aspiraciones al título.

Con una plantilla llena de talento y experiencia, La Máquina llega con la obligación de imponer condiciones frente a un rival que intentará hacer valer su localía y sorprender.

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Del otro lado, Chicago Fire encara el compromiso como una oportunidad para demostrar el crecimiento que ha tenido en la Major League Soccer. El equipo estadounidense sabe que enfrentar a un histórico del futbol mexicano representa un desafío importante, pero también una vitrina ideal para medir su nivel ante uno de los clubes más competitivos de la Liga MX.

El duelo también representará una oportunidad única para ver de cerca a Robert Lewandowski, una de las figuras más importantes del futbol mundial y principal referente ofensivo del conjunto de la MLS. El experimentado delantero polaco llegará al compromiso con la misión de imponer su jerarquía en el área rival, hacer valer su capacidad goleadora.

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LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 08:15 PM COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO Los equipos regresan para dar inicio al segundo tiempo

Universal Deportes 08:03 PM FIN DEL PRIMER TIEMPO Luego de los primeros 45 minutos (0-0) entre Cruz Azul ante Chicago Fire

Universal Deportes 07:50 PM CRUZ AZUL VUELVE AL ATAQUE El equipo celeste intenta en la recta final del primer tiempo

Universal Deportes 07:42 PM EL RITMO BAJÓ 30 minutos en el marcador y todo sigue (0-0).

Nuestro XI de esta noche 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/t5CTuGwFEO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 14, 2026

Universal Deportes 07:25 PM CON EL CONTROL DEL BALÓN Cruz Azul maneja el balón en el campo de Chicago, que poco puede buscar el arco de Mier al 15.

Universal Deportes 07:20 PM CHICAGO SE SALVA El arquero local salva a su equipo del primero. Cruz Azul es mejor al minuto 10.

Universal Deportes 07:16 PM CRUZ AZUL CERCA DEL PRIMERO Gabriel Matías Fernández tuvo la primera para el equipo mexicano y no pudo al minuto 5



Universal Deportes 07:13 PM LLUVIA EN EL JUEGO Una intensa lluvia hace que el comienzo sea complicado para ambos equipos.

Universal Deportes 07:10 PM COMIENZA EL PARTIDO Cruz Azul inicia su juego ante Chicago, el equipo celeste viste de azul. El equipo mexicano tiene mayor probabilidad de ganar.

Universal Deportes 07:03 PM LOS CELESTES SALEN PARA EL INICIO Cruz Azul ya sale al campo para la ceremonia previa y el comienzo del partido

ASÍ SALIMOS ANTE CHICAGO 💙🚂 pic.twitter.com/EGEOH9m8Lw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 14, 2026

Universal Deportes 06:59 PM CRUZ AZUL CON UN GRAN APOYO EN LAS GRADAS La afición celeste se encuentra en buen número para apoyar a su club

A LA CANCHA EN CHICAGO 💙 pic.twitter.com/54TGyY7N49 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 14, 2026

FOTO: ESPECIAL - ASÍ FUE LA LLEGADA DE CRUZ AZUL