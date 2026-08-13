La vida le dio una segunda oportunidad a Pulsi, un joven e inquieto perro, de talla mediana, rescatado de la estación Impulsora, luego de recibir una descarga eléctrica mientras corría por las vías en esa estación de la Línea B.

El Metro informó que, inicialmente, se consideró que estaba muerto el perrito. Y es que, alrededor de las 7:00 horas del pasado lunes, la circulación de trenes en la Línea B (Buenavista-Ciudad Azteca) debió suspenderse momentáneamente luego de que un conductor detectó y avisó de la presencia del lomito, de pelaje largo y oscuro.

Personal de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo acudió al rescate del can y logró ponerlo a salvo. Fue llevado al Centro de Transferencia Canina del STC Metro, en donde el personal veterinario le brindó primeros auxilios y puso en observación.

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Se le nombró Pulsi, porque fue rescatado en la estación Impulsora. Al día siguiente –martes 11– acudieron al CTC dos personas que dijeron ser sus dueños y que su nombre real era Blaky; presentaron su cartilla de vacunación, y el perrito los reconoció.

Sus tutores dijeron que Blaky es un perro de cinco años de edad, muy inquieto, que se escapó de la casa. Desde el lunes lo buscaron y acudieron a la estación Ecatepec, cercana a su domicilio. El personal del Metro les indicó que un can con esas características había sido rescatado en Impulsora y su posterior traslado al CTC.

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Tras comprobar ser “su familia humana” y firmar el documento de entrega, el perro les fue devuelto. Sus dueños mencionaron que tendrían mayor cuidado de Blaky.

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El personal del CTC les sugirió realizarle un electrocardiograma y un chequeo general para descartar afección cardiaca y falla en órganos a causa de la descarga eléctrica; atender los golpes en pata trasera y cabeza, así como curaciones en los cojinetes de sus extremidades por laceraciones a causa de su exposición en las vías del Metro.

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“Este final feliz para Blaky impidió que se sumara a la lista de adopciones que tiene el Centro de Transferencia Canina, en donde actualmente hay 42 canes a la espera de regresar con su familia original o encontrar una nueva”, expuso el Metro.

El CTC del Metro opera desde el año 2017 como refugio temporal de los canes rescatados en instalaciones estratégicas de la Red; se apoya con donaciones en especie, principalmente croquetas y alimento húmedo, así como enseres caninos.

Está ubicado en Avenida de las Culturas s/n, alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación Colegio de Bachilleres 1, de la Línea 6 del Metrobús. Las personas interesadas en adoptar o donar pueden hacerlo los 365 días del año, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

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dmrr