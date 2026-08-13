De cara a las elecciones 2026-2027, Guadalupe Salmorán Villar, abogada y coordinadora de la línea electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebró la creación de Electoral Mx, un sitio web, que pretende pretende monitorear y vigilar en tiempo real los procesos a nivel federal y local, a través de data y uso de Inteligencia Artificial.

"La complejidad de nuestro sistema político, hace que necesitemos la información, Electoral Mx consiguió concentrarla en un solo lugar, como ninguna otra plataforma lo ha hecho", dijo la investigadora en entrevista con EL UNIVERSAL.

El pasado 11 de agosto se presentó Electoral Mx, en donde se mostró cómo esta plataforma centraliza y organiza la información sobre los procesos electorales en México.

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En una revisión que hizo EL UNIVERSAL al sitio web, se pudo constatar la accesibilidad de datos, mapas, calendarios, resultados, transmisiones de los Institutos nacionales y locales, así como el monitoreo de medios de comunicación.

Salmorán Villar destacó la respuesta que tuvo la presentación de la plataforma en la Universidad Nacional Autónoma de México. "Hay un interés muy visible de los OPLES y de los tribunales locales. Nunca antes, de los 7 años que ya llevo en Jurídicas, había visto entre el público, tantos consejeros de los institutos locales pues prácticamente de todo el país de sur a norte, y también de tribunales locales. Las autoridades electorales locales están ávidas y necesitadas de información concentrada", dijo.

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Lamentó que durante años el derecho electoral haya permanecido centralizado, por lo que, señaló este es un paso para la articulación con los 32 estados de la República.

Aseguró que, no es que antes no se haya intentado una iniciativa similar por parte de estudiantes universitarios, profesores u observatorios ciudadanos, lo que pasa es que faltan recursos económicos para su desarrollo.

La especialista aseguró que no sólo se trata de una oportunidad para el voto informado sino también para defender a la libertad de expresión ya que se podrá vigilar a las autoridades y se evitará la discrecionalidad.

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¿Cómo se creó Electoral Mx?

Francisco Rojas Choza, exconsejero del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y creador de este proyecto, contó a EL UNIVERSAL que esta iniciativa se gestó tras años de observar la incesabilidad de la información electoral.

Por lo que buscó juntar la información de los 32 institutos y los 32 tribunales locales para que la ciudadanía la tenga a la mano y que la falta de tiempo no sea un impedimento a la hora de construir un criterio para salir a votar.

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Rojas Choza explicó que inició apoyado de herramientas de IA, pero el proyecto creció y fui construido por un ingeniero experto.

"Mi aspiración es que el sitio sirva realmente para darle seguimiento. Los principales destinatarios en un primer momento son los medios de comunicación y a través de ustedes, pues la ciudadanía en general. Que este sitio sirva como un piso mínimo para las cosas que podemos esperar de la autoridad electoral", declaró.

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¿De iniciativa privada a pública?

A pregunta expresa sobre si le gustaría que el Instituto Nacional Electoral (INE) decidiera colaborar en el proyecto, el abogado aseguró que está abierta la posibilidad, pero se debe garantizar que el sitio debe ser siempre objetivo, que garantice imparcialidad y que dé cuenta de todas la fuentes de información de las que obtiene los datos. "Esa es la virtud del sitio, ser transparente".

Al respecto, Guadalupe Salmorán considera que es muy importante que el gobierno invierta dinero en facilitar información accesible, transparente y permanentemente para que puedan salir a votar la ciudadanía. "Me parecer fenomenal, para mí sería una excelente noticia que nuestros gobernantes inviertan dinero en esto", respondió.

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bmc