La consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, negó que durante la emisión del programa “Derecho de Réplica” se hayan emitido “listas negras” de periodistas y aseguró que sólo se llevó a cabo un “análisis” sobre el funcionamiento de los ecosistemas digitales.

A través de un video en redes sociales, explicó que “he visto algunas reacciones al programa de ayer de ‘Derecho de Réplica’. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigos del gobierno. No es el caso”.

En ese sentido, detalló que “lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quienes aparecen en este ecosistema”.

Lista de medios de comunicación, periodistas y políticos, difundida en el programa "Derecho de réplica" del miércoles 12 de agosto de 2026. Foto: Captura de pantalla

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“Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político y eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación”, dijo.

Precisó que “estos contenidos son retomados por cuentas anónimas y lo conectan con una narrativa coordinada para posicionar tendencias”.

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Posteriormente, afirmó que una red digital, conformada por más de medio millón de bots en distintos países, amplifica dichos contenidos hasta convertirlos artificialmente en una conversación.

Lista de medios de comunicación, periodistas y políticos, difundida en el programa "Derecho de réplica" del miércoles 12 de agosto de 2026. Foto: Captura de pantalla

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“Esto es precisamente lo que estamos estudiando. No hay listas negras ni decimos que los medios estén financiando bots o trolls. Lo que aseguramos es que si hay gente que está financiando y es evidente y la gente tiene derecho a saber este tipo de fenómenos”, expuso.

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Lista de medios de comunicación, periodistas y políticos, difundida en el programa "Derecho de réplica" del miércoles 12 de agosto de 2026. Foto: Captura de pantalla

Somos MX acusa estigmatización de periodistas y opositores

El nuevo partido político nacional Somos México acusó que desde espacios oficiales del gobierno federal se está identificando y señalando públicamente a periodistas, analistas, comunicadores y actores políticos críticos, presentándolos como integrantes de redes o “ecosistemas” que supuestamente operan contra la administración, lo que consideró un riesgo para la libertad de expresión y el debate democrático.

En un posicionamiento, dicha agrupación política se refirió al espacio denominado “Derecho de Réplica”, encabezado desde Palacio Nacional por la consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, donde se han presentado nombres, publicaciones y contenidos de periodistas, medios de comunicación, analistas y usuarios de redes sociales para sostener la existencia de mecanismos coordinados de difusión de información falsa y narrativas contra el gobierno.

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Reconoció que el gobierno federal tiene pleno derecho a responder, aclarar y contrastar información que considere falsa o inexacta. Pero advirtió que existe una diferencia fundamental entre ejercer ese derecho y usar los recursos, la exposición y el aparato de comunicación del Estado con el propósito de construir categorías o relaciones entre personas a quienes se atribuye formar parte de operaciones políticas o informativas contra el régimen.

“Un gobierno democrático tiene adversarios políticos, oposición, periodistas críticos y ciudadanía inconforme. Lo que resulta preocupante es que desde el poder público se construyan categorías o relaciones de personas a quienes se atribuye formar parte de operaciones políticas o informativas contra el régimen”, señaló.

Recordó que en octubre de 2021, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la elaboración de listas de personas por sus posiciones políticas y preguntó: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo”. En aquella ocasión, añadió, también defendió el respeto a la democracia y a las libertades de expresión, reunión y manifestación.

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“Esos principios deben mantenerse independientemente de quién ejerza el poder y quien se encuentre en la oposición, porque la libertad de expresión no cambia de valor dependiendo de quién critique y quién gobierne”, sostuvo.

Ante este panorama, Somos México rechazó cualquier intento de dividir a las mexicanas y los mexicanos entre quienes respaldan al gobierno y quienes, por disentir, cuestionar o ejercer oposición, sean presentados como adversarios del país. Afirmó que México necesita ampliar sus espacios de libertad, pluralidad y debate democrático, no reducirlos.

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También sostuvo que un gobierno democrático puede y debe responder a las críticas con información, argumentos, datos y resultados, así como señalar información falsa y exigir su corrección, pero advirtió que esa facultad debe ejercerse sin convertir el aparato de comunicación gubernamental en un instrumento de estigmatización.

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Y aseguró que defenderá el derecho de todas y todos a expresarse libremente, incluidos quienes piensan distinto a esa fuerza política, al considerar que la pluralidad y la crítica al poder son elementos indispensables para la vida democrática del país.

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