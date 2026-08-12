Luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, presentó en el Senado de la República la iniciativa para garantizar el derecho de réplica en la conferencia de prensa mañanera, Morena afirmó que “nadie les impide hablar y lo que que están exigiendo son privilegios”.

A través de redes sociales, este último partido político expresó que la libertad de expresión no significa que el Estado tenga que ponerle a la oposición el espacio, el micrófono, la audiencia y los recursos públicos.

“El PAN tiene prerrogativas, legisladores, tribunas, acceso permanente a medios y ahora hasta sus propias conferencias. Nadie les impide hablar. Si su alcance es raquítico, no es por falta de libertad: es porque perdieron la confianza del pueblo después de décadas de corrupción, privilegios y mentiras”, dijo.

Lee también PAN presenta reforma para pedir réplica en menos de tres días en la mañanera; acusa censura contra periodistas

“Y que no se confundan: no existe equivalencia entre quienes fueron rechazados por millones de mexicanos en 2018 y 2024, y un movimiento como la Cuarta Transformación que ha refrendado en las urnas, una y otra vez, la confianza popular”, agregó.

En ese sentido, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, posee la legitimidad que le dieron casi 36 millones de votos y la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, tiene la autoridad moral de una vida dedicada a las causas del movimiento y al servicio del pueblo.

[Publicidad]

“Ya parece que necesitan una lección del líder del cartel inmobiliario, Jorge Romero, o de un corrupto como Alejandro alias 'el Alito' Moreno”, manifestó.

Lee también "La legitimidad no se importa ni se mendiga en el extranjero"; agarrón entre Alito Moreno y Ariadna Montiel

“No confundan libertad de expresión con derecho a mentir, calumniar o lanzar acusaciones sin pruebas. Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran. Pero que quede claro: ¡Fuera máscaras! Lo que están exigiendo hoy son privilegios”, añadió.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc