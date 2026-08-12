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Un sismo de magnitud 5.5 sacudió este miércoles El Salvador, Honduras y Nicaragua sin que se reportaran víctimas ni daños, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y observatorios locales de sismología.
El temblor ocurrió a las 18:30 locales y tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután, unos 160 km al sur de la capital, precisó el instituto estadounidense.
El movimiento se produjo a una profundidad de 56.8 km, precisó.
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El ministerio de Medio Ambiente salvadoreño indicó en X que el sismo tuvo una magnitud de 5.7 frente a la costa de Usulután y que "no existe amenaza de tsunami para El Salvador".
También se sintió en Honduras y Nicaragua.
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Las autoridades de protección civil de los tres países no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque provocó temor entre pobladores.
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El sismo se registró dos días después de un terremoto de 7.4 en Colombia que deja hasta ahora 265 muertos, unos tres mil 500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de La Espriella.
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Centroamérica suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales.
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