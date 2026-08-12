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Caracas. El chavismo y la oposición de Venezuela acordaron este miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.
Se acordó "activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia", indicó la jefa de la delegación opositora en la negociación, Dinorah Figuera, al leer un comunicado suscrito por ambas partes.
El anuncio significa el reinicio del proceso que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados en medio de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que, además, implicaba el aumento de 20 a 32 el número de jueces.
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Ahora, tras los acuerdos, también habrá una nueva reforma de la ley, según explicó Figuera al dar a conocer el documento.
Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como "conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación".
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"El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso", añadió Figuera.
Asimismo, se acordó recuperar "activos de reserva internacional" del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. Se crearán mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, "para garantizar el bienestar de todos los afectados".
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, en enero pasado, el gobierno de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos el del TSJ.
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El primer ciclo del diálogo comenzó el pasado 6 de agosto con el hermano de la mandataria encargada y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, como líder de la delegación chavista.
Ambas partes suscribieron entonces los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco.
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También acordaron la igualdad política y trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas".
Además, se comprometieron a informar oportunamente a todo el país de los avances.
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