La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, continuará hospitalizada debido a una fractura de tobillo.

A través de X, la también senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que, derivado de una valoración médica, deberá esperar a que baje la inflamación de su tobillo con el fin de entrar a cirugía y atender la afectación.

"Me encuentro optimista. Los especialistas me han informado que será necesario esperar a que disminuya la inflamación de mi tobillo para poder realizar la intervención quirúrgica que permita atender adecuadamente mi fractura. Por esta razón, continuaré hospitalizada durante algunos días más", escribió en dicha publicación.

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El pasado 11 de agosto, Castillo informó que continuaría atendiendo la agenda del Senado de la República.

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