La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que alcanzan difusión pública son sólo una parte de un problema mucho más amplio, debido a que muchas agresiones permanecen ocultas por amenazas, dependencia de los agresores, miedo, normalización de la violencia o falta de denuncia y detección oportuna.

En un comunicado, el organismo expresó su preocupación por hechos recientes, entre ellos el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, quien cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, presuntamente derivado de violencia sexual. La menor recibió atención médica especializada, fue incorporada a medidas de protección institucional y se llevó a cabo la interrupción legal del embarazo.

Consideró que este caso representa una grave vulneración de los derechos humanos de la niña y llamó a las autoridades a realizar las investigaciones con la máxima diligencia, bajo el principio del interés superior de la niñez y con enfoque de género, además de garantizar la protección integral y evitar cualquier forma de revictimización.

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Agregó el caso ocurrido en Sabanilla, Chiapas, donde un niño indígena habría sido víctima de agresión sexual. La difusión del hecho en redes sociales causó indignación y puso nuevamente de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes, particularmente quienes viven en contextos de marginación.

A estos hechos se suman, indicó, la detención en Nuevo León de un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años, quien permaneció prófugo durante varios años; investigaciones y procesos judiciales por delitos sexuales contra niñas y adolescentes en Puebla, y la sentencia condenatoria contra un exdocente responsable de abuso sexual infantil en la Ciudad de México.

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La Comisión subrayó que en varios de estos casos las autoridades han informado sobre investigaciones, detenciones, procesos judiciales y medidas de protección, pero advirtió que se trata únicamente de los hechos que han adquirido mayor visibilidad mediática.

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Llama a redoblar esfuerzos

Señaló que detrás de cada caso conocido públicamente pueden existir muchos otros que no son denunciados o ni siquiera identificados por las autoridades, por lo que consideró necesario redoblar los esfuerzos para fortalecer la prevención, detección temprana, denuncia, protección y atención integral de las víctimas.

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Exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones de prevención y protección de la niñez, garantizar investigaciones eficaces y oportunas, combatir la impunidad y asegurar a las víctimas acceso a la justicia, atención especializada y reparación integral del daño.

Asimismo, llamó a madres, padres, personas cuidadoras, familiares y responsables de la crianza a fortalecer los entornos de confianza con niñas, niños y adolescentes, escuchar y atender señales de alerta y promover espacios seguros en el hogar, la escuela, la comunidad y los entornos digitales.

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También convocó a la sociedad a no permanecer indiferente ante la violencia sexual contra menores y a romper los ciclos de silencio, promover la denuncia y contribuir a la construcción de entornos libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.

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