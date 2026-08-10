A pocos días de que finalice el segundo año legislativo y su encargo actual como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la morenista Laura Itzel Castillo Juárez se alista para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, dependencia federal que ha permanecido acéfala desde el pasado mes de abril, tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora.

En un video publicado en sus redes sociales, la legisladora garantizó que ha forjado una trayectoria guiada por el compromiso de abrir más espacios para las mujeres para reforzar su participación en la vida pública, con un enfoque feminista y visión social.

“Mi convicción feminista forma parte de una lucha social amplia por la igualdad y la justicia, una causa que he acompañado a lo largo de los con la certeza de que las mujeres tienen la capacidad, la fortaleza y el liderazgo para dirigir, emprender, sostener y transformar todos los ámbitos de nuestra sociedad”, expresó Castillo Juárez.

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Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República. Foto: Especial

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Resaltó que, desde muy joven, fue fundadora de diversas fuerzas políticas como el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), donde promovió organizaciones de mujeres trabajadoras domésticas, así como la Asociación Nacional de Jóvenes y la Asociación Nacional de Mujeres.

La senadora aprovechó este espacio, asimismo, para expresar su afinidad ideológica de izquierda y recordó que impulsó cuotas de género en el Consejo Nacional del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política donde militó antes de sumarse a las filas de Morena.

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“Orgullosamente quiero decir que las leyes se transformaron a partir de estas iniciativas y que somos pioneras en estas ideas que ahora se han traducido en cuestiones de carácter legal y constitucional. Y podemos decir que en estos momentos existe paridad y eso gracias a una larga lucha que hemos dado desde la izquierda para que las mujeres seamos visibilizadas”, celebró.

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Entre otras acciones, subrayó que en 1991 como parte de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, promovió una Mesa Directiva conformada exclusivamente por mujeres.

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“Fui la primera mujer en ocupar el cargo de delegada del gobierno en Coyoacán, donde siempre apoyamos las políticas a favor de las mujeres coyoacanenses. Posteriormente fui también la primera secretaria de desarrollo urbano y vivienda del gobierno del Distrito Federal, donde promovimos políticas a favor de las mujeres”, dijo sobre el periodo en el que trabajó de cerca con Andrés Manuel López Obrador entre 2000 y 2006.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República. Foto: Especial

Laura Itzel Castillo señaló que desde sus diferentes cargos ha promovido siempre los derechos de las mujeres, la democracia, el medio ambiente y el desarrollo urbano sostenible, “siempre con una visión a favor de las mujeres”.

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Entre otras funciones que desempeñó, mencionó que fue titular de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del “Gobierno Legítimo” por designación de López Obrador tras las elecciones de 2006, donde el tabasqueño acusó un presunto fraude electoral.

“En el segundo semestre de 2025, al asumir la presidencia de la Mesa Directiva, me propuse que la agenda legislativa promoviera el reconocimiento de los derechos de las mujeres, impulsar una agenda feminista, dar voz a las mujeres indígenas en tribuna y trabajar por la igualdad sustantiva, señalando que es tiempo de mujeres”, añadió.

A un par de semanas de tomar el mando en la Secretaría de las Mujeres, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez reconoció que aún existe el desafío de consolidar una verdadera igualdad sustantiva, donde todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su potencial “en condiciones de igualdad”.

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💜Mi trayectoria ha estado guiada por el compromiso de abrir más espacios para las mujeres y reforzar su participación en la vida pública.

En este video te comparto un breve recorrido del trabajo que he realizado a lo largo de mi carrera, siempre con un enfoque feminista y visión… pic.twitter.com/9HFq7s3F02 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 10, 2026

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