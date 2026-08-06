La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena, el próximo domingo 30 de agosto, se elegirá al senador que la sucederá en el cargo al frente de la Mesa Directiva.

En conferencia de prensa, dio a conocer que en víspera de su incorporación como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, asistirá a la plenaria de la bancada morenista para emitir su voto en la elección del nuevo presidente de la cámara alta.

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Hasta ahora, los tres senadores que mantienen su aspiración de presidir la Mesa Directiva durante el año legislativo que inicia el 1 de septiembre son Oscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara e Higinio Martínez.

Cabe señalar que aunque Castillo Juárez adelantó que habrá una votación el 30 de agosto, esta se cancelará en caso de que el grupo parlamentario de Morena logre un consenso y llegue a su plenaria con un “candidato de unidad”.

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