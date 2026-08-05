La Secretaría de las Mujeres informó que, con la finalidad de combatir la violencia en el ámbito virtual, instaló un Consejo Redactor conformado por especialistas encargado de elaborar un instrumento que establecerá los derechos digitales de las mujeres y herramientas para atender agresiones en este espacio.

La dependencia federal, que se encuentra acéfala desde abril tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora, detalló en un boletín que esta acción forma parte del primer acuerdo de colaboración voluntaria, suscrito en el primer trimestre del año entre el gobierno federal y plataformas como Meta, Google, TikTok y YouTube.

Además, resaltó que el trabajo reunirá voces de representantes de plataformas; organismos internacionales como ONU Mujeres y Unicef México; académicas, las organizaciones civiles Defensoras Digitales, Colectiva Luchadoras y Comenzar de Nuevo y la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la “Ley Olimpia”.

Lee también Órgano de Administración Judicial adjudica a Norma Piña contratación de Territorium Life; niega tratos actuales con la empresa

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, expresó que el cuidado de la salud mental será uno de los ejes transversales para la elaboración de este documento.

“Reconocemos que el mundo real es desigual como lo es el mundo virtual, y hablar en clave mujer es hablar de las discriminaciones para transitar en la virtualidad”, dijo la funcionaria.

[Publicidad]

Patricia Carranza Rodríguez, directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica, detalló que el grupo de expertas funcionará bajo la premisa de integrar un enfoque de interseccionalidad, que incorpore necesidades operativas de niñas, adolescentes, creadoras de contenido, periodistas y mujeres “en diversas condiciones sociales”.

Lee también Rector de la UNAM solicita auditoría a ASF por contrato a Territorium LIfe en examen; pagaron 69 mdp a empresa

Además, la servidora pública afirmó que la fecha para presentar avances de la primera versión estructurada será el próximo 25 de noviembre.

[Publicidad]

Alumnas del IPN apoyaron a sus compañeras que fueron víctimas de violencia digital a través de la Inteligencia Artificial por parte del agresor Diego N, quién utilizó fotografías para manipularlas y comercializarlas por redes sociales (27/11/2024). Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

La activista Olimpia Coral Melo resaltó la consolidación del Consejo Redactor y garantizó que permitirá que las mujeres abran el material y reconozcan de inmediato todos sus derechos digitales en México.

Por otro lado, representantes de ONU Mujeres y Unicef México aseguraron que el acompañamiento técnico contará con insumos sobre prevención, marcos regulatorios y evidencia referente al impacto de las violencias digitales en la salud mental.

Lee también Hija de Ruffo Appel presenta Comité por la libertad de su padre; acusa falta de confianza en el proceso por huachicol fiscal

[Publicidad]

“Para la elaboración del documento se acordó que los principios de perspectiva de género, derechos humanos, no revictimización, privacidad, utilidad práctica y consentimiento serán los ejes rectores”, indicó la Secretaría de las Mujeres.

em