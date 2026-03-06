Olimpia Coral Melo, la activista que en 2018 logró la promulgación de una ley que castiga a las personas que difundan videos íntimos sin consentimiento y se hagan acreedores a una pena de hasta seis años de prisión, llega al cine.

Lo hace por medio del largo documental “Llamarse Olimpia”, dirigida por Indira Cato, en el que no solamente se ve su lucha por la ley, sino parte de su vida cotidiana.

La joven tomó relevancia nacional hace una década, luego de denunciar que una ex pareja había difundido un video sexual de ambos.

Lee también: Antonio Romero Monge lamenta uso de "Macarena" por la Casa Blanca; la canción suena en vídeo sobre bombardeos a Irán

“Hace cinco años yo ya seguía Olimpia en sus redes, me parecía fascinante su historia, pero había como siempre algo que faltaba, decía ‘quiero saber cómo es su cotidiano, cómo se están organizando, que hacen’ y me pasé un buen rato buscando su contacto”, recuerda Cato.

“De pronto ví un día que estaba haciendo un live y dijo que quien la quisiera contactar le escribiera en sus redes, que tardaba, pero siempre contestaba. Y dije ‘bueno, qué puede pasar’. Me presenté, le dije que hacía documentales me gustaría hacer algo contigo y que, aunque estaban avanzando en la ley, era necesario registrar todo para la posteridad y respondió que sí”, abunda.

Lo que ninguna sabía era lo que significaría eso. De alguna manera Olimpia dejaría de tener cierta “intimidad” e Indira comenzaría a buscar un equipo femenino que le permitiera mezclarse con las actividades de su protagónico. El problema fue hallarlo, porque aunque existen mujeres en el cine, cuando pedía recomendaciones, siempre le decían de hombres.

Lee también: Momento incómodo para Laura Flores: no la dejan entrar a evento donde estaba su ex Lalo Salazar

“Inicialmente la idea era mimetizarnos en el ambiente de Olimpia porque claro, había que viajar, estar en manifestaciones y crear un entorno amable. Pero nos empezamos a dar cuenta que la agenda automáticamente está llena de hombres y no porque no haya mujeres, sino porque no se tienen en la lengua. Pero al final si se tuvo al equipo de mujeres y nos volvimos parte del movimiento, acampando con ellas, poniendo mantas”, detalla Cato.

“De pronto ya habíamos normalizado ver a Olimpia cantar y bailar, gritar por la ventana, pero después cuando la gente veía el documental nos felicitaba por el nivel de intimidad, por fortuna encontramos quién era ella, quién está detrás de esta gigante poderosa”, recalca.

“Llamarse Olimpia” se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara del año pasado y fue elegida como Mejor Película por encima de ficciones.

Lee también: Paul McCartney se vuelve fan de su hija Stella en la pasarela; ella le dedica un guiño con una playera

En el certamen, la propia Olimpia reveló que antes de conocer a Indira, ya había rechazado ofertas también documentales, pues le proponían reproducir la violencia sexual sufrida.

“Pero a nosotras no nos gusta que seamos otra vez revictimizadas, otra vez retratadas, sexualizadas y cosificadas”, dijo en esa ocasión.