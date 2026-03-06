Más Información

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

Críticas de Timothée Chalamet sacuden el mundo del ballet y la ópera; así reaccionaron artistas y compañías

“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

Adiós al humor y genialidad de Pedro Friedeberg

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

El músico español Antonio Romero Monge, miembro del dúo "Los del Río" y creador de la popular canción , lamentó este viernes que su música haya sido empleada por la Casa Blanca en un vídeo distribuido en redes sociales con imágenes de los

En declaraciones a medios locales, Romero Monge dijo sobre la más famosa de sus canciones que "la gente puede hacerla suya a su antojo", pero que él la compuso "para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz".

El cantante, que ha asegurado que 33 años después de su creación "Macarena" sigue siendo "la canción más popular del mundo", bromeó imaginando la posibilidad de que, después del uso hecho de ella por la Casa Blanca, "la pongan de moda en los tanatorios".

Ya sin humor, añadió que al ver el vídeo distribuido por la Casa Blanca de los bombardeos a instalaciones iraníes acompañado de la música de su "Macarena" se le han puesto "los vellos de punta" y se ha preguntado "por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática" para eso.

Los del Río compusieron "Macarena" en 1993 y, tras popularizarse en España, su éxito se extendió internacionalmente hasta el punto de que durante la campaña presidencial estadounidense de 1996 Hillary Clinton y Al Gore la bailaron frente al público.

La Casa Blanca difundió ayer un vídeo con imágenes de los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán con la canción "Macarena" de fondo.

