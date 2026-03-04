La Casa Blanca está presumiendo la Operación "Furia Épica" en todas sus redes, mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirma que Estados Unidos está ganando "de manera contundente". Sin embargo, las publicaciones han generado polémica.

La controversia más reciente tiene que ver con una publicación que subió la Casa Blanca en su cuenta de TikTok sobre este conflicto.

Se trata de un video de los ataques lanzados contra Irán que muestra misiles, aviones, portaaviones y todos los recursos que está utilizando el ejército de Estados Unidos en la guerra contra Irán.

"Operación Furia Épica", titula la Casa Blanca el video, musicalizado... con la canción de La Macarena.

El video se hizo viral y las reacciones fueron inmediatas. "Ediciones Hollywood", dice uno de los comentarios del video. Otros se burlan de que la Casa Blanca haya elegido una canción en español cuando el presidente Donald Trump ha defendido una y otra vez el "solo inglés" y "Estados Unidos Primero".

Mientras que otros señalaron que se trata de "una falta de respeto con la gente que ha perdido la vida y sus familias".

Al Pentágono parece no preocuparle. En X difundió otro video, del ataque contra un barco iraní, con un torpedo.

"El buque iraní pensaba que estaba a salvo en aguas internacionales. No lo estaba. El Departamento de Guerra está combatiendo para ganar", dice la publicación.

This Iranian warship thought it was safe in international waters. It wasn't.



The @DeptofWar is fighting to win. 🇺🇸 pic.twitter.com/4bGMubuSQu — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está "ganando de manera contundente" y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado".

"Estados Unidos está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. (...) Esto nunca se concibió como una pelea justa", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono donde confirmó la destrucción de un navío de guerra iraní en el océano Índico.

El secretario afirmó que la Operación "Furia Épica" iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha desplegado "el doble de poder aéreo" de la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio del año pasado.

"Más bombarderos y más cazas están llegando precisamente hoy y, ahora, con el control total de los cielos, emplearemos bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, mil y 2 mil libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas", advirtió.

En otra de sus publicaciones en X, la Casa Blanca compartió el mensaje de Hegseth quien dijo que "el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump, y el presidente Trump rió al último".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, informó de que la capacidad de disparo de misiles balísticos desde la parte iraní ha caído un 86% desde el primer día de combate, con una disminución del 23% solo en las últimas 24 horas. Con información de EFE

