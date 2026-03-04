Más Información

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

VIDEO EU hunde barco iraní con torpedo lanzado desde un submarino; es el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

Morena y aliados no ceden en reforma electoral

8M: Sheinbaum dice que “es probable” que sí se blinde Palacio Nacional; "hay muchos avances para las mujeres, pero falta más", dice

Los Santos del Narco: La devoción secreta de "El Mencho" y otros líderes delincuenciales

Pablo Gómez: INE y partidos deben moderar sus gastos

Jessica revive la nostalgia de la SEP en “Pancito Merge”; así se inspiró la ilustradora en el videojuego mexicano de Nintendo Switch

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

“Ideal, aprobar el Plan General de Desarrollo antes del Mundial”: Patricia Ramírez, titular del Instituto de Planeación de la CDMX

Estudiantes de la UAEM demandan justicia para Kimberly

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que su país hundió un navío de guerra iraní con un desde un submarino en el océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

"Ayer en el océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial", indicó Hegseth en rueda de prensa.

EU está ganando de "manera contundente" a Irán: Hegseth

El secretario de Guerra también aseguró que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está "ganando de manera contundente" y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado".

"EU está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. (...) Esto nunca se concibió como una pelea justa", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono donde confirmó la destrucción de un navío de guerra iraní en el océano Índico.

Hegseth afirmó que la Operación "Furia Épica" iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha desplegado "el doble de poder aéreo" de la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio del año pasado.

"Más bombarderos y más cazas están llegando precisamente hoy y, ahora, con el control total de los cielos, emplearemos bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, mil y 2 mil libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas", advirtió.

