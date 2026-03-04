Este miércoles continúan los ataques armados entre Estados Unidos, Israel e Irán, como parte del conflicto desatado por Washington el fin de semana y que se ha extendido a otros países del Medio Oriente.

La escalada ha provocado incertidumbre económica, política y militar en todo el mundo, por lo que el Senado de Estados Unidos pretende votar este día una resolución para frenar la intervención militar de Donald Trump en el país persa.

Mientras que los contraataques iraníes se amplían a países de la región como Turquía, donde defensas de la OTAN interceptaron un misil sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país.

Irán suspendió la ceremonia pública de despedida al caído líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, anunciada para esta noche en Teherán, e indicó que próximamente se informará del día y la hora de la ceremonia fúnebre.

La muerte de Jamenei y de otros altos funcionarios iraníes se produjo tras un estrecho intercambio de inteligencia entre Estados Unidos e Israel, según reportó The New York Times, tras consultar fuentes familiarizadas con la operación.

Lee también Irán no es Venezuela: las razones políticas, militares y religiosas por las que estrategia de Trump contra Maduro no se puede replicar en Teherán

Mundo 09:16 AM Pentágono descarta que el incidente de Turquía active el Artículo 5 de la OTAN El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que está "al tanto" del disparo de un misil iraní contra Turquía, país miembro de la OTAN, pero que no considera que ese incidente sea suficiente para activar la cláusula de defensa colectiva de la Alianza, estipulada en el Artículo 5 del Tratado de Washington.

"Sobre el asunto de Turquía, tendré que volver a informarme sobre cómo fue exactamente la interceptación", declaró en una rueda de prensa Hegseth, aunque agregó que "no tiene sentido que active algo parecido al Artículo 5".

Poco antes de que Hegseth se dirigiera a la prensa para dar detalles sobre la evolución del ataque estadounidense-israelí en su quinto día, Turquía informó que las defensas aéreas de la OTAN derribaron un misil balístico disparado desde Irán que se dirigía hacia el espacio aéreo turco.



Mundo 09:13 AM Reportan al menos 83 muertos en hundimiento de barco iraní con torpedo de EU en el Índico Al menos 83 personas murieron en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque con torpedo de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.



Mundo 09:09 AM EU investiga el ataque a la escuela infantil de Minab en el que murieron 180 personas El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que están investigando el ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra iniciada por EU e Israel.

"Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando", respondió Hegseth al ser preguntado en una rueda de prensa sobre el bombardeo, que ha provocado el rechazo internacional y la apertura de una investigación "exhaustiva" por parte de la ONU.

El jefe del Pentágono añadió: "Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles, pero estamos considerando investigarlo".



Mundo 08:29 AM Cuba insta a "poner fin de inmediato" al ataque de EU e Israel contra Irán y el Líbano El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a "poner fin de inmediato" a la "agresión de EU e Israel contra Irán y el Líbano", a los "asesinatos políticos" y a los "ataques indiscriminados que incluyen la muerte de niños".

Díaz-Canel aseguró en redes sociales que su país "se suma a los llamados internacionales para poner fin de inmediato al quebrantamiento del Derecho Internacional" de los ataques militares que iniciaron este sábado Washington y Tel Aviv en Medio Oriente.

Los ataques, prosiguió el presidente cubano, "han provocado la grave escalada que se registra hoy en el convulso Medio Oriente, que si no se detiene tendrá impredecibles consecuencias para todos los pueblos en la región, la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales".



Mundo 08:27 AM Turquía advierte a Irán que responderá actitudes hostiles tras un ataque con misil El gobierno de Turquía advirtió que responderá a actitudes hostiles, después de que las defensas aéreas de la OTAN, a la que pertenece el país, hayan interceptado un misil balístico disparado desde Irán, cuyos restos cayeron en el país.

Turquía "no dudará en defender su territorio y espacio aéreo" y "responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional", para lo que está en contacto con sus aliados en la OTAN, aseguró el jefe de Información de la Presidencia, Burhanettin Duran, en la red X.

Mundo 08:24 AM EU está ganando de "manera contundente" a Irán, dice jefe del Pentágono Pete Hegseth El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está "ganando de manera contundente" y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado".

"EU está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. (...) Esto nunca se concibió como una pelea justa", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono donde confirmó la destrucción de un navío de guerra iraní en el océano Índico.

El secretario afirmó que la Operación "Furia Épica" iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha desplegado "el doble de poder aéreo" de la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio del año pasado.



Mundo 08:20 AM La poca cooperación de España en "Furia Épica"' es "inaceptable", dice secretario del Tesoro de EU El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".

En entrevista con CNBC, Bessent no quiso dar detalles sobre cómo Estados Unidos pondría en marcha el "embargo" comercial que ayer el presidente Donald Trump sugirió contra España por su baja contribución en gasto de Defensa en el marco de la OTAN y por la negativa a que sus bases de uso conjunto con Estados Unidos se usen en la operación "Furia Épica".



Mundo 08:17 AM OTAN condena los ataques de Irán a Turquía y garantiza "firme" disuasión y defensa La OTAN condenó "los ataques de Irán contra Turquía" tras el derribo de un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo turco, y aseguró que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo firme en todos los ámbitos".

"Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región", indicó a EFE la portavoz aliada, Allison Hart.

"Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo firme en todos los ámbitos, incluidos los relacionados con la defensa aérea y antimisiles", agregó.



Mundo 08:15 AM Reino Unido reporta nuevo ataque contra un portacontenedores en el estrecho de Ormuz La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de un nuevo ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz. En esta ocasión un portacontenedores que navegaba frente a las costas omaníes.

Con este son ya tres los reportes de ataques o actividades sospechosas contra la navegación en Ormuz o el golfo Pérsico en lo que va de jornada.

"Un buque portacontenedores ha sido golpeado por un proyectil desconocido justo por encima de la línea de flotación, desatando un incendio en la sala de máquinas. La tripulación ha abandonado el buque y todos están localizados y no reportan daños", indicó el informe de la organización británica.



Mundo 07:53 AM EU hunde barco iraní en océano Índico; es el primer ataque con torpedo desde un submarino desde la Segunda Guerra Mundial El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que su país hundió un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

"Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial", indicó Hegseth en rueda de prensa.



Mundo 07:45 AM Irán informa de un ataque contra otra escuela femenina en Urmía que no causó víctimas Irán informó de un nuevo ataque de Israel y Estados Unidos contra una escuela secundaria femenina en la ciudad noroccidental de Urmía, el cual dañó gravemente el colegio, pero no causó víctimas.

"La escuela secundaria femenina Esmat, en el distrito uno de Urmía, sufrió graves daños tras el impacto de misiles israelí-estadounidenses", anunció Ali Akbar Samimi, director general de Educación de la provincia de Azerbaiyán Occidental, donde se encuentra Urmía, según informó la Agencia de Noticias IRNA.



Lee también OTAN intercepta misil balístico iraní lanzado hacia Turquía; es el primer incidente en suelo turco del conflicto entre EU e Irán

Mundo 07:43 AM El Reino unido no se unirá a una guerra contra Irán si no hay "base legal y plan viable" El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este miércoles que el Reino Unido no se unirá formalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán si no existe una base legal y planificación sobre los objetivos.

En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, Starmer dijo que su posición no ha cambiado respecto al sábado, cuando denegó la petición de EU de usar bases militares británicas para atacar a la nación persa, a la que acusa de intensificar su programa nuclear.





Mundo 07:43 AM El Senado de EU prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución que busca frenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en Irán si ésta no cuenta con la autorización del Congreso, como ocurre ahora mismo. La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine y que tiene pocos visos de prosperar porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas, quiere forzar el final de la intervención y obligar a Trump a pedir la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.





Mundo 07:42 AM Defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.





¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc