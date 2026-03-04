Más Información

Ecuador y EU emprenden operación conjunta contra el narcotráfico; es en suelo ecuatoriano

Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Dan 108 años de prisión a Alejandra “Candela” por delitos de secuestro; está ligada al grupo criminal “Los Rojos”

"Ya me declararon inocente y aquí sigo"; mujeres privadas de la libertad alzan la voz previo al 8M

SCJN niega amparo a Walmart para tener 0% de IVA en todos los productos menstruales; argumenta “ventaja indebida en el mercado”

Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

Quito.- Las fuerzas armadas de y (EU) comenzaron "operaciones conjuntas" en territorio ecuatoriano contra organizaciones "terroristas" por primera ocasión, anunció el Comando Sur estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales, que fue confirmado a EFE por fuentes del Ministerio de Defensa.

Dicho comando detalló que "juntos" tomaron medidas decisivas para enfrentar a los "narcoterroristas", que durante mucho tiempo "han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio" de las Américas.

"Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narco terrorismo" , continuó el Comando Sur.

No se dieron detalles de en qué punto o contra quién se lanzó la operación o si hubo fallecidos o heridos con el fin de "no entorpecer" operaciones futuras, pero se trata de la primera vez que Estados Unidos lanza un ataque en tierra contra el narco desde que la administración de Donald Trump designó terroristas a diferentes cárteles de la droga.

Este operativo se produjo un día después del encuentro entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, para emprender coordinaciones destinadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al "narcoterrorismo", y "reforzar la seguridad hemisférica", según informó la Presidencia ecuatoriana.

El Ejecutivo ecuatoriano agregó que en el encuentro se destacaron iniciativas conjuntas para reforzar los controles, el intercambio de información y la coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas.

