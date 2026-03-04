Quito.- Las fuerzas armadas de Ecuador y Estados Unidos (EU) comenzaron "operaciones conjuntas" en territorio ecuatoriano contra organizaciones "terroristas" por primera ocasión, anunció el Comando Sur estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales, que fue confirmado a EFE por fuentes del Ministerio de Defensa.

Dicho comando detalló que "juntos" tomaron medidas decisivas para enfrentar a los "narcoterroristas", que durante mucho tiempo "han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio" de las Américas.

"Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narco terrorismo" , continuó el Comando Sur.

No se dieron detalles de en qué punto o contra quién se lanzó la operación o si hubo fallecidos o heridos con el fin de "no entorpecer" operaciones futuras, pero se trata de la primera vez que Estados Unidos lanza un ataque en tierra contra el narco desde que la administración de Donald Trump designó terroristas a diferentes cárteles de la droga.

Este operativo se produjo un día después del encuentro entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, para emprender coordinaciones destinadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al "narcoterrorismo", y "reforzar la seguridad hemisférica", según informó la Presidencia ecuatoriana.

El Ejecutivo ecuatoriano agregó que en el encuentro se destacaron iniciativas conjuntas para reforzar los controles, el intercambio de información y la coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas.

