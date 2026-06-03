En un Hollywood donde se busca destacar por universos complejos, mensajes profundos o grandes espectáculos visuales, el actor Leo Woodall está convencido de que todavía hay espacio para películas que apuestan por algo más sencillo.

Ese fue uno de los motivos por los que decidió protagonizar "El Afinador", cinta que ya se encuentra en las salas de cine y que sigue a un joven pianista que se ve obligado a abandonar sus sueños tras desarrollar hiperacusia, un trastorno que afecta su capacidad para tolerar sonidos.

Aunque la premisa permite distintas lecturas, Woodall asegura que la intención principal del filme no es convertirse en una reflexión compleja, sino contar una historia y hacerlo bien.

“Es una película impresionantemente sorprendente y satisfactoria de ver, no fue hecha con otra intención más que ser una historia simple y bien contada”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Con el tiempo, el protagonista encuentra una nueva vocación como afinador de pianos, hasta que una habilidad poco común termina llevándolo por un camino inesperado que también involucra a su novia, interpretada por Havana Rose Liu.

Aunque "El Afinador" ha sido promocionada como un thriller, sus protagonistas consideran que esa definición resulta insuficiente para describir todo lo que ocurre en pantalla.

Y es que, de acuerdo con Liu, la verdadera fortaleza de esta producción es que logra mezclar la comedia, el romance y el suspenso de una manera tan exacta, que enfrascarle en un sólo género resultaría incompleto.

“Seguimos diciendo que es un bloque de géneros. Son tres diferentes géneros en uno, hay algo para todos”, explicó la actriz.

Otro de los aciertos de la cinta recae en el elenco, pues cuenta con la participación de Dustin Hoffman y Jean Reno, dos actores ampliamente reconocidos por su trayectoria en el cine internacional.

Sin embargo, compartir pantalla con figuras de ese calibre no se convirtió en una presión para Woodall, quien prefirió enfocarse en aprovechar la experiencia durante el rodaje.

“No lo pensé de esa manera, solo quería hacer mi mejor día a día, tal vez estar tan presente y divertirme tanto como fuera posible con ellos”, recordó.

"El Afinador" ya puede verse en las salas de cine mexicanas.

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