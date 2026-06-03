David Pablos tenía algo claro cuando hizo “En el camino”, una historia de amor entre dos hombres, en el universo de los traileros: “si iba a mostrar un desnudo masculino, sexo entre ellos, no quería ser tímido en la representación de la sexualidad”.

Y entonces concibió escenas que podrían haberle dado la clasificación restrictiva D, pero que fueron presentadas en el Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer León, que reconoce a las mejores narrativas del colectivo LGTBQ+.

En el certamen de Morelia también sorprendió, obteniendo el galardón a Mejor Actor para Víctor Prieto, actor natural quien da vida a “Veneno”, un joven que recorre bares para acostarse con hombres, y Osvaldo Sánchez, quien encarna a “Muñeco”, un trailero solitario.

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Pero aun así, para su lanzamiento en México que es este jueves, tuvo que suavizar esas escenas para lograr la “C” para mayores de 18 años, es decir, aunque restrictiva, abre más el abanico para el público.

“No fue una película fácil de financiar y no sólo por el tema que habla de diversidad en espacios machistas, sino por mostrar el desnudo masculino y el sexo entre hombres. La verdad es que hicimos dos que tres cosas para ajustar la película, pero mínimo, nada que vaya en contra de la historia y la película”, indica.

La idea la tenía desde 2014, antes de filmar “Las elegidas” pero por diversas circunstancias se fue posponiendo. En el inter David dirigió “El baile de los 41”, “La cabeza de Joaquín Murrieta” y videoclips musicales.

“Me parece fascinante el mundo trailero, creo tiene ciertas dinámicas que son únicas: tiene una vida itinerante, hay hermandad que se da en el camino, hay el tema de las adicciones y todo eso, para mí, arrojaba posibilidades dramáticas para construir una historia de amor”, recuerda.

“En la vida real viajé con ellos y fue ver muchos personajes que van apareciendo, de cierta manera hay guiños a historias reales, pero es ficción”, explica.

“En el camino”, película de David Pablos. Fotos: Cinepolis Distribución

Elenco elegido y secuestro

Una de las cosas más complicadas fue encontrar a quien daría vida a “Veneno”, pues David estaba convencido de querer a un gay para el personaje.

Buscó por todos lados, pero no pasó entre temor o pena de quienes podían ser candidatos. Un día Víctor llegó únicamente acompañando a su novio, que a su vez había visto un cartel con la convocatoria y decidió ir.

“Me pregunto si hay algo de predestinación, porque resultó que en Víctor encontré muchas de las características de Veneno, entendía bien el contexto y el lugar de donde venía el personaje. Víctor es un electromecánico que hace dos años nunca pasó por su mente ser actor y mucho menos una película, ahora ya hasta premios tiene”, comenta David.

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Parte del rodaje se realizó en Chihuahua y, con ello, problemas de seguridad. Y sufrieron el secuestro de un integrante de la producción.

“Fue en la segunda semana del rodaje, fue una persona de locaciones y afortunadamente no pasó a mayores. La liberaron, se regresó a la Ciudad de México y pues la policía y la Guardia Nacional nos apoyó bastante”, narra el realizador.

“En el camino” es una producción de Diego Luna, Inna Payán, Enrique Nava y Luis Salinas, bajo los sellos Animal de Luz Films, La Corriente del Golfo, EFD Studios y Producciones Año Bisiesto.

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