Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

Analistas suben inflación a 4% para este año; no se llegará a la meta en 2027 ni en 2028, según encuesta de Banxico

Analistas suben inflación a 4% para este año; no se llegará a la meta en 2027 ni en 2028, según encuesta de Banxico

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

Aseguran más de un millón de cigarros de procedencia ilícita; mercancía puede estar vinculada al crimen organizado

Aseguran más de un millón de cigarros de procedencia ilícita; mercancía puede estar vinculada al crimen organizado

Sheinbaum: tras revisión, reforma electoral podría enviarse este miércoles; había cuestiones que no eran electorales, dice

Sheinbaum: tras revisión, reforma electoral podría enviarse este miércoles; había cuestiones que no eran electorales, dice

Kershenobich: Trasplantes de órganos dejan de ser “heroicos”; destaca consolidación del proceso quirúrgico en el sistema de salud

Kershenobich: Trasplantes de órganos dejan de ser “heroicos”; destaca consolidación del proceso quirúrgico en el sistema de salud

Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Activan alerta amarilla por frío en seis alcaldías de CDMX; prevén temperaturas de 4 a 6°C para la mañana del miércoles

Activan alerta amarilla por frío en seis alcaldías de CDMX; prevén temperaturas de 4 a 6°C para la mañana del miércoles

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó haber lanzado la operación militar contra de manera preventiva porque, según dijo, "iba a atacar primero".

"Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos y, en mi opinión, iban a atacar primero. Iban a atacar. Si no lo hacíamos nosotros, ellos iban a atacar primero", repitió Trump sobre el diálogo, mediado por Omán, que iraníes y estadounidenses sostenían para limitar el programa nuclear iraní.

En un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump fue preguntado por la prensa sobre si Israel habría presionado a Washington para lanzar la guerra, iniciada el sábado pasado con bombardeos a gran escala en Irán.

Lee también

"Según cómo iban las negociaciones, creo que ellos iban a atacar primero, y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en todo caso, quizá fui yo el que forzó la mano de Israel, pero Israel estaba preparado", dijo Trump.

El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE
El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE

Teherán ha negado que se estuviera preparando para atacar a EU, después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento "preventivo" ante un inminente ataque israelí y la esperada respuesta de Irán.

Trump volvió a presumir hoy del poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses que han destruido "la defensa aérea, la Fuerza Aérea, la Armada y gran parte del liderazgo" iraní durante los ataques iniciales.

Lee también

EU inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se puso en marcha la operación.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Trump, reiteró este martes que Irán quiere negociar pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Multa por llevar a tu perro en el coche en 2026 cuánto debes pagar y cómo transportarlo sin sanción. Foto: Canva

¿Cuánto es la multa por llevar a tu perro en el coche? Así debes llevar a tu mascota para evitar sanción en 2026

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros

View from Angels Landing, Zion National Park, Utah /iStock/ evenfh

Parque Nacional Zion: dónde está, qué hacer y los mejores tips para tu visita

San Antonio. Foto: ChatGPT

Viajar con niños a San Antonio, Texas: 10 experiencias familiares que no te puedes perder

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?