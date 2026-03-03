Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Sheinbaum: tras revisión, reforma electoral podría enviarse este miércoles; había cuestiones que no eran electorales, dice

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

Kershenobich: Trasplantes de órganos dejan de ser “heroicos”; destaca consolidación del proceso quirúrgico en el sistema de salud

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Universitarios marchan en Morelos por desaparición de Kimberly Jocelyn; fiscalía investiga cuerpo hallado

EU investiga a algunos que llegaron al país bajo programas de protección temporal, en medio del aumento de los ataques iraníes como represalia a la guerra iniciada por Washington junto a Israel, informó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), .

Noem testificó ante el Comité del Senado estadounidense sobre las acciones del DHS para neutralizar potenciales amenazas de las llamadas "células durmientes" terroristas en el país, tras el operativo a gran escala lanzado contra el sábado, que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá , y parte de su cúpula militar.

Aunque no ofreció detalles sobre estas posibles amenazas en respuesta a los ataques de Israel y EU, la secretaria advirtió que han comenzado a monitorear las redes sociales de ciertos grupos de inmigrantes y en algunos casos, están realizando nuevas entrevistas.

"Trabajamos todos los días con nuestras agencias de inteligencia y socios de las para asegurarnos de que estamos investigando y detectando cualquier amenaza contra la patria dentro de nuestras fronteras", dijo Noem ante los senadores.

La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, durante una visita a la frontera. Foto: Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional cumple 18 días de cierre parcial sin visos de acuerdo en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto, debido a presiones de los demócratas por limitar la implementación de la dura del presidente.

Esta situación ha causado preocupación entre los legisladores, sobre todo republicanos, que hoy insistieron en obtener claridad sobre el funcionamiento de la agencia de seguridad durante este lapso, aunque la mayor parte de los funcionarios tienen que seguir trabajando porque son considerados trabajadores esenciales.

El ha encargado a sus agentes vigilar a personas de interés dentro de Estados Unidos que pudieran activarse o reaccionar ante los , según reportes de la cadena CNN.

EU inició el sábado, en coordinación con Israel, una contra la República Islámica que ya ha dejado cientos de muertos.

ha respondido a los bombardeos con contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Washington ha cerrado sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí y ha pedido a sus ciudadanos que abandonen 14 países de , entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y el Yemen.

