EU investiga a algunos inmigrantes que llegaron al país bajo programas de protección temporal, en medio del aumento de los ataques iraníes como represalia a la guerra iniciada por Washington junto a Israel, informó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Noem testificó ante el Comité del Senado estadounidense sobre las acciones del DHS para neutralizar potenciales amenazas de las llamadas "células durmientes" terroristas en el país, tras el operativo a gran escala lanzado contra Irán el sábado, que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y parte de su cúpula militar.

Aunque no ofreció detalles sobre estas posibles amenazas en respuesta a los ataques de Israel y EU, la secretaria advirtió que han comenzado a monitorear las redes sociales de ciertos grupos de inmigrantes y en algunos casos, están realizando nuevas entrevistas.

"Trabajamos todos los días con nuestras agencias de inteligencia y socios de las fuerzas de seguridad para asegurarnos de que estamos investigando y detectando cualquier amenaza contra la patria dentro de nuestras fronteras", dijo Noem ante los senadores.

La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, durante una visita a la frontera. Foto: Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional cumple 18 días de cierre parcial sin visos de acuerdo en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto, debido a presiones de los demócratas por limitar la implementación de la dura política migratoria del presidente Donald Trump.

Esta situación ha causado preocupación entre los legisladores, sobre todo republicanos, que hoy insistieron en obtener claridad sobre el funcionamiento de la agencia de seguridad durante este lapso, aunque la mayor parte de los funcionarios tienen que seguir trabajando porque son considerados trabajadores esenciales.

El FBI ha encargado a sus agentes vigilar a personas de interés dentro de Estados Unidos que pudieran activarse o reaccionar ante los bombardeos, según reportes de la cadena CNN.

EU inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que ya ha dejado cientos de muertos.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Washington ha cerrado sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí y ha pedido a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Medio Oriente, entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y el Yemen.

