Irán pidió este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe urgentemente para detener la guerra con Israel y Estados Unidos.
"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un deber (...) si lo desea, puede actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad", indicó el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei.
El conflicto iniciado el sábado con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que mataron entre otros al líder supremo iraní Ali Khamenei, se encuentra este martes en su cuarto día.
Irán ha replicado atacando bases norteamericanas en el Golfo y lanzando misiles y drones contra Israel.
