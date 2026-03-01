El Mencho y la “narconómina”

Luego que durante un operativo de fuerzas federales se matara a “El Mencho”, —Nemesio Oseguera Cervantes, como realmente se llamada el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación—, EL UNIVERSAL publicó una serie de documentos que permitieron ver la forma en la que se organizan pagos y gastos de este cártel. En hojas de papel, ya sea a mano o a computadora

Por ejemplo, en el registro de gastos, dividido por semanas, se indica que en Tapalpa operaban entre 30 y 32 halcones (personas dedicadas a la vigilancia), a quienes se les pagaba entre 2 mil 500 y 3 mil pesos por semana; además de 26 “muchachos de choke”(pistoleros), con un sueldo de 4 mil pesos semanales, y un comandante que recibía 6 mil pesos por semana. Los gastos operativos mensuales del grupo delictivo también contemplan el pago de gasolina para los halcones y los pistoleros, pago de renta de una “base” para los vigilantes y “oficina” para el grupo de “choke”, despensas, gastos generales y reparaciones mecánicas de vehículos.

De acuerdo con los documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, tan sólo en el mes de diciembre de 2025, "El Mencho" obtuvo una ganancia de 8 millones 781 mil 353 pesos por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además del regenteo de máquinas tragamonedas en el municipio de Tapalpa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo en la conferencia matutina del viernes pasado que los documentos ya están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y que hasta ahora no existen políticos señalados en dichos documentos.

Inicia la Tercera Guerra Mundial…otra vez: ataques de misiles entre EEUU, Israel, países del Golfo árabe e Irán

Fue otro sábado con una nueva sacudida geopolítica orquestada por Estados Unidos e Israel, quienes atacaron a Irán. Esta misión fue bautizada como “operación Furia Épica” y logró la muerte del ayatola Ali Jamenei, líder de Irán, junto con miembros de su familia. Antes de confirmarse la muerte y como respuesta a ataques previos, Irán lanzó una ola de ataques a países del Golfo Árabe: Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Barein.

Sigue el minuto a minuto de las noticias sobre este nuevo conflicto internacional que se desarrolla en Medio Oriente:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

