EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; ataque ocurre cercano a oficinas del líder supremo Ali Khamenei, sigue el minuto a minuto

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos (EU) e Israel lanzaron un ataque contra la capital de Irán, Teherán, a plena luz del día, donde una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad. El aparente ataque ocurrió cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei; así lo reportó The Wall Street Journal.

Estados Unidos ha reunido una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región para intentar presionar a Irán a un acuerdo sobre su programa nuclear. El presidente Donald Trump deseaba un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní, y ve una oportunidad en este contexto mientras el país lidia internamente con la creciente disidencia tras las protestas nacionales.

Irán esperaba evitar una guerra, pero sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere discutir otros temas, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbolá.

EU participó en los ataques israelíes contra Irán, según fuentes de AP.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó este sábado el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados, después de que el Ejército bombardease Teherán y declarase el estado de emergencia en el país durante 48 horas.

"Tras los acontecimientos relacionados con la seguridad, el ministro de Transporte ha ordenado al director de la Autoridad de Aviación Civil que cierre el espacio aéreo del Estado de Israel a los vuelos civiles. La seguridad de los pasajeros es nuestra máxima prioridad", detalló esta entidad en un comunicado.

También Irán cerró su espacio aéreo hasta nueva orden.

La agencia de prensa iraní Fars reportó explosiones en varias ciudades del país, después de las que sacudieron la capital Teherán.

De acuerdo con dicho medio de comunicación, algunas localidades afectadas eran Isfahán o la ciudad santa de Qom, ambas en el centro del país, y también Karaj, localizada al oeste de Teherán.

Mundo 01:40 AM Trump confirma campaña militar en Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país había comenzado una campaña militar en Irán. “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo cruel de gente muy dura y terrible”, comentó Trump en un video.

“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, declaró en este mensaje de ocho minutos de duración.

“Durante 47 años, el régimen iraní ha gritado “¡Muerte a Estados Unidos!” y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países”, afirmó.

"Siempre ha sido política de Estados Unidos, y en particular de mi administración, que este régimen terrorista jamás podrá tener un arma nuclear. Lo repito: jamás podrán tener un arma nuclear", dijo.



Mundo 01:59 AM Trump llama al pueblo iraní a "tomar el control de su destino" Además, Trump le dijo al pueblo iraní en un video en Truth Social: “La hora de su libertad está cerca”. "Ahora es el momento de tomar el control de su destino”.

Destacó que Irán financió a grupos terroristas que “han empapado la Tierra con sangre y vísceras”. “Ha sido un terrorismo masivo y no lo vamos a tolerar más”, dijo.

Pidió a los funcionarios iraníes que "depongan las armas" o "se enfrentarán a una muerte segura".



Mundo 02:02 AM Presidenta de Irán, Masud Pezeshkian, está sano y salvo" El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, está "sano y salvo", informó la agencia de noticias oficial Irna, después de los ataques estadounidenses e israelíes contra la capital Teherán y otras ciudades.

"El presidente Masud Pezeshkian se encuentra sano y salvo y no tiene ningún problema", reportó Irna, cuya información fue replicada por las también agencias estatales Mehr e Isna.

