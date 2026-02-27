Más Información

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla

Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Caída de "El Mencho" tendría efectos económicos limitados: Moody’s; gestión de violencia, clave para T-MEC y Mundial 2026

Caída de "El Mencho" tendría efectos económicos limitados: Moody’s; gestión de violencia, clave para T-MEC y Mundial 2026

Ante el aumento de las , la embajada de México en Israel alertó a las personas mexicanas por el aumento de riesgos en la seguridad.

La representación diplomática también pidió a las y los connacionales prepararse ante cualquier emergencia.

"Actualmente, los riesgos de seguridad en el Medio Oriente están aumentando. Se insta a la comunidad mexicanas en Israel a seguir las recomendaciones y alertas de seguridad emitidas por las autoridades israelíes", dijo al recordar las de la Guía de Viaje publicada por el .

Lee también

"Reforzar las medidas de seguridad y la preparación para cualquier posible emergencia", destacó.

La embajada en Israel puso a disposición el número 054-316-6717 en Israel y desde el exterior el +(972) 54-316-6717 en caso de que requerir asistencia o protección consular, así como el correo infoisr@sre.gob.mx.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]